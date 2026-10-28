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Habiskan sepanjang tahun di Miami: Bounedjah sindir peringkat Messi di Ballon d'Or

M. Benatia
L. Messi
Rodri
M. Olise
Maroko
Argentina
Spanyol
Prancis

Bintang Maroko tersebut bertanya-tanya: apakah penggemar sepak bola Eropa lebih sering menyaksikan Messi dibandingkan Oulicy?

Mantan kapten timnas Maroko, Mehdi Benatia, menyampaikan pendapatnya mengenai peringkat akhir Ballon d'Or 2026, khususnya terkait duo Lionel Messi, bintang Inter Miami, dan Rodri, gelandang Barcelona.

Striker Bayern Munich asal Inggris, Harry Kane, telah dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or untuk pertama kalinya dalam kariernya, mengungguli duo Kylian Mbappe, bintang Real Madrid (peringkat kedua), dan Lamine Yamal, winger Barcelona (peringkat ketiga).

Mantan bek Juventus dan Bayern Munich itu menilai bahwa perolehan peringkat kelima oleh Lionel Messi dan peringkat keempat oleh Rodri tidak layak.

Benatia berbicara tentang Messi seperti yang dikutip jaringan "Foot Mercato": "Kau menghabiskan sepanjang tahun di Miami lalu mengakhiri musim di peringkat kelima? Apakah para penggemar sepak bola Eropa menyaksikan Messi lebih sering daripada Olise?".

Ia menambahkan: "Memang benar ia tampil luar biasa di Piala Dunia, dan seluruh tim bermain untuknya. Segala hormat untuknya, ia seusia dengan kami. Tapi bagaimana mungkin kalian mengatakan kepada saya bahwa Messi berada di peringkat kelima?".

Mengenai Rodri, mantan pemain internasional Maroko itu berkata: "Bagaimana mungkin ia berada di peringkat keempat, padahal ia hanya bermain selama 4 bulan sepanjang musim".



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