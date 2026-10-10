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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Haaland soal memangkas rambutnya: Orang-orang tak lagi mengenaliku di jalan

E. Haaland
Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Norwegia
Inggris

Bintang Norwegia itu berbicara tentang versi barunya

Penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, mengaku senang telah melepaskan rambut pirang panjang dan gaya rambut khasnya, setelah penampilan barunya memberinya privasi yang lebih besar, meski keputusannya memicu beragam reaksi luas.

Haaland mengejutkan semua orang pada akhir Agustus lalu, sebelum musim dimulai, ketika ia memutuskan untuk melepaskan rambut panjang dan gaya sanggul yang biasa ia kenakan, lalu mengadopsi potongan rambut pendek yang benar-benar berbeda dari penampilan biasanya, yang telah menjadi ciri khasnya di antara bintang-bintang sepak bola.

Penyerang asal Norwegia itu tak hanya mengubah penampilannya, tetapi juga menikmati reaksi teman-temannya, karena ia melakukan panggilan video dengan mereka untuk melihat seberapa terkejutnya mereka dengan tampilan barunya. Zlatan Ibrahimovic asal Swedia termasuk salah satu yang mengomentari perubahan itu, dengan bertanya: "Apa yang kamu lakukan? Apa ini? Apakah kamu kalah taruhan atau bagaimana?".

Haaland mendapatkan kembali sebagian privasinya

Haaland mengatakan, dalam pernyataan kepada jaringan "Sky Sports", yang dikutip oleh RMC Prancis, bahwa ia tidak menyangka perubahan gaya rambutnya akan mendapatkan perhatian sebesar itu.

Ia menjelaskan: "Saya memang menduga hal itu akan menimbulkan sedikit kehebohan, tetapi saya tidak menyangka seluruh dunia akan memperhatikan potongan rambut baru saya. Hal itu benar-benar lucu".

Penyerang asal Norwegia berusia 26 tahun itu menambahkan: "Orang-orang tak lagi terlalu mengenali saya di jalan. Rambut pirang indah itu sudah tidak terlihat lagi. Ini sebuah perubahan, dan saya rasa itu hal yang baik".

Meski telah melepaskan salah satu ciri khas paling menonjolnya di luar lapangan, Haaland terus bersinar di dalam lapangan hijau, karena ia telah mencetak 7 gol dalam 7 pertandingan yang ia jalani bersama Manchester City di berbagai kompetisi, sementara timnya memuncaki klasemen Liga Premier Inggris.

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