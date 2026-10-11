Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Manchester City, Minggu malam ini, di Stadion Anfield, dalam rangka pekan keenam Liga Primer Inggris.

Susunan pemain Liverpool menghadirkan kejutan dengan mengandalkan ujung tombak muda Luis Comas, di tengah cedera trio Alexander Isak, Hugo Ekitike, dan Cody Gakpo, sementara Dominik Szoboszlai juga sama sekali tidak masuk dalam daftar pemain untuk pertandingan ini.

Berikut susunan pemain Liverpool:

Penjaga gawang: Alisson.

Lini pertahanan: Araujo, Gackie, Van Dijk, Kerkez.

Lini tengah: Gravenberch, Mac Allister, Wirtz.

Lini serang: Munoz, Barcola, Comas.

Di sisi lain, Erling Haaland memimpin lini serang Manchester City pada laga puncak pekan keenam Premier League, dengan dukungan dari belakang oleh duet Enzo Fernandez dan Rayan Cherki.

Berikut susunan pemain Man City yang dipimpin pelatih Enzo Maresca:

Penjaga gawang: Donnarumma.

Lini pertahanan: Nunez, Diaz, Guehi, O'Reilly.

Lini tengah: Anderson, Enzo Fernandez, Cherki.

Lini serang: Semenyo, Ndiaye, Haaland.

Manchester City mengoleksi 15 poin (nilai sempurna) di puncak klasemen Premier League, sementara Liverpool berada di peringkat kedelapan dengan 9 poin.



