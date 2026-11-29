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Erling Haaland jelas belum bisa melupakan duel sengit Liga Primer antara Arsenal dan Manchester City yang berakhir 2-2. Segera setelah peluit akhir, penyerang asal Norwegia itu mengunggah dua tangkapan layar momen yang sangat kontroversial dari pertandingan tersebut di Instagram.

Manchester City tampaknya akan mendapat peluang emas untuk membawa pulang tiga poin dari London pada detik-detik akhir pertandingan. Namun, wasit John Brooks dan VAR Darren England tidak menganggap insiden itu sebagai penalti, yang membuat tim tamu sangat marah.

Itu bukan satu-satunya momen yang membuat Haaland kesal seusai laga. Tangkapan layar pertama yang diunggah mesin gol Norwegia itu ke Instagram Stories memperlihatkan Bruno Guimarães mencengkeram rambut Jérémy Doku dengan kuat.

Pemain Brasil itu sudah mengantongi kartu kuning saat kejadian tersebut, tetapi lolos tanpa hukuman tambahan. Insiden serupa juga terjadi sebelumnya dalam pertandingan dan melibatkan Jurriën Timber, meski Haaland memilih untuk tidak membagikan gambarnya.

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Tangkapan layar kedua berkaitan dengan momen yang paling banyak diperdebatkan pada menit ke-97. Josko Gvardiol menyundul bola dari jarak dekat ke arah gawang Arsenal, lalu Viktor Gyökeres menahan bola dengan lengannya.

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Para pemain Manchester City serempak menuntut penalti, tetapi menurut VAR, lengan Gyökeres berada dalam posisi alami. Haaland tidak menyertakan penjelasan panjang pada kedua tangkapan layar itu, tetapi pesannya tampak sangat jelas.

Rekan setimnya, Elliot Anderson, juga tidak menyembunyikan rasa frustrasinya seusai pertandingan. "Handball oleh Gyökeres? Itu sangat jelas! Bagaimana itu bisa disebut posisi alami?" kata sang gelandang di hadapan kamera Sky Sports.

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"Kami seharusnya menang hari ini. Menurut saya, mereka benar-benar dilindungi dalam beberapa hal, tetapi begitulah sepakbola," lanjut Anderson. "Saya tidak melihatnya saat kejadian karena banyak hal terjadi. Namun, saya baru saja melihat tayangan ulangnya dan itu sangat jelas."

Para analis Sky Sports juga hampir tidak percaya Manchester City tidak mendapat penalti. Gary Neville menyebut Gyökeres menggunakan lengannya seperti seorang penjaga gawang, sementara Jamie Carragher juga menilai keputusan wasit benar-benar mengejutkan.

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Haaland sendiri langsung mendatangi perangkat pertandingan setelah peluit akhir, lalu menyampaikan ketidakpuasannya melalui media sosial. Ayahnya, Alfie Haaland, bahkan bereaksi lebih tegas terhadap keputusan wasit di X: "Lelucon macam apa ini."