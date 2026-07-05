Haaland menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia... dan membawa Norwegia ke perempat final

Tim nasional Norwegia menyingkirkan Brasil dari babak 16 besar Piala Dunia 2026, Minggu malam, melalui kemenangan menegangkan 2-1 di Stadion MetLife, berkat dua gol yang dicetak bintang mereka, Erling Haaland, sehingga lolos ke perempat final; di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan antara Meksiko dan Inggris.

Pertandingan yang mempertemukan dua bintang, Vinícius Júnior dari Real Madrid dan Erling Haaland dari Manchester City, ini menampilkan penampilan luar biasa dari kiper Norwegia, Niland, yang berhasil menggagalkan tendangan penalti yang dieksekusi oleh Guimarães pada menit ke-13, setelah Konya dilanggar oleh Ajer di dalam kotak penalti.

Niland menyelamatkan Norwegia

Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi, di mana tim nasional Norwegia langsung mengancam dengan gol dari Berg yang dianulir karena offside pada menit ketiga.

Meskipun Brasil mendapatkan tendangan penalti di awal pertandingan, Niland tampil gemilang dengan menggagalkan eksekusi Gemarães, lalu melanjutkan serangkaian penyelamatan luar biasa atas upaya Martinelli, Gemarães, dan Vinícius Júnior, sehingga babak pertama berakhir imbang tanpa gol.

Endrick Gagal, Brasil Kesulitan

Pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, memasukkan Endrick menggantikan Konya pada menit ke-58, dan pemain muda itu nyaris membuka skor dengan sentuhan pertamanya, namun tendangannya dari posisi yang menguntungkan melebar tipis di samping tiang gawang.

Seleção terus meningkatkan tekanan serangannya, terutama setelah masuknya Neymar pada menit ke-67, namun upaya tersebut sia-sia di hadapan pertahanan Norwegia yang kokoh dan penampilan gemilang Niland.

Dua gol penentu

Pada menit ke-79, pemain pengganti Schilderbrook berhasil menciptakan perbedaan dengan umpan silang indah dari sisi kiri, yang disambut oleh Haaland dengan sundulan keras yang menggetarkan gawang Alisson, sekaligus membawa Norwegia unggul.

Di ambang tersingkir, timnas Brasil berjuang keras untuk membalikkan keadaan, namun Niland terus tampil gemilang dengan menggagalkan upaya berbahaya dari Endrick pada menit ke-85.

Pada menit ke-90, Haaland menggandakan keunggulan dengan tendangan datar yang luar biasa dari tepi kotak penalti (2-0), sehingga timnya hampir pasti lolos ke perempat final.

Meskipun Neymar berhasil memperkecil ketertinggalan melalui tendangan penalti pada masa tambahan waktu (menit ke-90+10), waktu telah habis bagi La Canarina, sehingga perjalanan mereka berakhir di babak 16 besar untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka setelah edisi 1990 melawan Argentina.