"Haaland menghancurkan segalanya".. Ancelotti mengungkap rahasia Vinícius dan mengakhiri perdebatan seputar masa depannya

Setelah tim nasional Brasil tersingkir dari Piala Dunia 2026 secara mengejutkan saat menghadapi Norwegia, Carlo Ancelotti mendapati dirinya berada di tengah badai kritik, terutama setelah keputusan-keputusan taktis yang ia ambil selama pertandingan, terutama penunjukan Bruno Guimarães sebagai eksekutor tendangan penalti alih-alih Vinícius Júnior.

Pelatih asal Italia itu tampil dalam konferensi pers pasca-pertandingan di Stadion MetLife, tetap tegar meski kecewa, dan berbicara secara terbuka mengenai penyebab tersingkirnya timnya, serta membela pilihan-pilihan taktisnya. Ia juga mengungkapkan bahwa keputusan pemilihan eksekutor tendangan penalti bukanlah keputusan spontan, melainkan didasarkan pada analisis dan statistik yang dikumpulkan sepanjang satu tahun penuh.

Ancelotti memulai pembicaraannya dengan menegaskan rasa sedihnya setelah tersingkir dari turnamen ini, namun ia menekankan bahwa kekalahan ini bukanlah akhir dari proyek ini.

Ia berkata: “Kami semua merasa sangat sedih. Saya rasa kami tampil bagus di Piala Dunia, dan kami pantas menang dalam pertandingan hari ini. Kekalahan seperti ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru.”

Mengenai cara Brasil kalah dalam pertandingan tersebut, pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa timnya menguasai jalannya pertandingan untuk waktu yang lama, sebelum Erling Haaland menjadi penentu kemenangan.

Ia menambahkan: “Pertandingan ini berada di bawah kendali kami selama 70 menit, tetapi Haaland-lah yang akhirnya menentukan hasilnya.”

Reaksi para pendukung… dan masa depan tim nasional

Mengenai prediksinya terhadap reaksi suporter Brasil setelah tersingkir lebih awal, ia menjelaskan bahwa fokusnya adalah terus bekerja.

Ia berkata: “Saya tidak tahu bagaimana reaksi para penggemar nantinya. Yang akan kami lakukan adalah terus bekerja, berusaha menjadi lebih baik, dan mencari ide-ide baru.”

Ancelotti menegaskan bahwa pekerjaan sesungguhnya akan dimulai setelah turnamen ini berakhir, sambil menyoroti bahwa tim nasional memiliki fondasi yang baik yang dapat dikembangkan.

Ia menambahkan: “Besok kami akan mulai memikirkan masa depan tim ini, yang terdiri dari sekelompok pemain muda yang kuat, ditambah pemain berpengalaman yang masih bisa berkontribusi, serta pemain baru yang berpotensi bergabung dengan tim nasional.”

Mengapa Brasil tidak melakukan tekanan tinggi?

Menanggapi pertanyaan mengenai mengapa Brasil tidak menerapkan tekanan tinggi, ia menjelaskan bahwa itu adalah keputusan taktis yang dipaksakan oleh gaya permainan Norwegia.

Ia berkata: “Sulit untuk melakukan tekanan tinggi karena Norwegia fokus mengawasi Martin Ødegaard, dan melakukannya juga berisiko besar mengingat kecepatan Haaland dalam duel satu lawan satu.”

Pelatih asal Italia itu juga membahas pergantian pemain yang dilakukannya selama pertandingan, menegaskan bahwa hal itu bertujuan untuk memberikan solusi serangan tambahan bagi tim.

Ia berkata: “Kami memiliki peluang di babak pertama, begitu pula di babak kedua saat skor masih 0-0. Kami melakukan pergantian pemain untuk memasukkan pemain baru yang memberikan kedalaman lebih bagi tim.”

Dia menambahkan: “Endrick masuk untuk menambah kedalaman, dan dia mendapat peluang satu atau dua menit setelah masuk. Neymar juga masuk untuk memberikan kualitas lebih di sepertiga akhir lapangan, sementara Bruno Guimarães saya ganti karena dia kelelahan.”

Rahasia tendangan penalti yang kontroversial

Salah satu poin paling menarik dalam konferensi pers tersebut adalah penjelasannya mengenai pemilihan Bruno Guimarães untuk mengeksekusi tendangan penalti, meskipun ada nama-nama seperti Vinícius Júnior dan Neymar di skuad.

Ancelotti menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada analisis mendalam dan statistik jangka panjang, dengan mengatakan: “Kami telah mengumpulkan statistik selama setahun penuh untuk para pemain kami dan pemain klub. Neymar adalah eksekutor penalti terbaik, diikuti oleh Igor Thiago, lalu Raphinha, kemudian Bruno Guimarães, dan terakhir Gabriel Martinelli. Kami memilih Bruno karena kami yakin dia adalah eksekutor terbaik yang ada di lapangan pada saat itu.”

Ancelotti mengakui adanya kebutuhan yang jelas untuk memperkuat lini tengah dengan pemain baru setelah pengaruh posisi tersebut menurun sejak kepergian Casemiro.

Ia berkata: “Jelas bahwa kami perlu mendatangkan pemain muda berkualitas tinggi di lini tengah. Kami memiliki talenta-talenta menjanjikan di sepak bola Brasil yang dapat bergabung dengan tim nasional di masa depan.”

Nilai-nilai Pribadi... dan Suasana Ruang Ganti

Pelatih asal Italia itu juga menyinggung filosofi pribadinya, menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menjadi panutan.

Ia berkata: “Saya tidak ingin menjadi panutan bagi siapa pun. Saya telah merasakan gairah dan antusiasme ini sejak kecil, dan gairah ini masih berlanjut hingga hari ini.”

Ancelotti menutup pernyataannya dengan membahas kondisi psikologis di dalam kamp tim nasional setelah tersingkir dari turnamen.

Ia berkata: “Kami semua merasakan kesedihan yang mendalam, begitu pula para pendukung. Ini adalah perasaan yang sangat wajar setelah kekalahan ini, tetapi kami harus menemukan jalan yang tepat untuk melangkah maju dan membangun masa depan yang lebih baik.”