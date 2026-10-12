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Erling Haaland Manchester City 2026-27 clapGetty
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Haaland mengejutkan seorang fotografer: "Aku lebih sering melihatmu daripada kekasihku"

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
E. Haaland
Inggris
Norwegia

Setelah kemenangan atas Liverpool

Pemain Norwegia, Erling Haaland, bintang Manchester City, menjadi pelaku momen kocak usai laga melawan Liverpool di Liga Inggris.

Manchester City merebut kemenangan berharga dari kandang Liverpool dengan skor tiga gol tanpa balas, dalam pertandingan menarik yang mempertemukan kedua tim tadi malam di ajang Liga Primer Inggris.   

Pemain raksasa asal Norwegia itu membuka keunggulan pada laga Minggu kemarin, di mana sentuhan akhir Haaland sangat menentukan ketika ia memanfaatkan tembakan Jeremy Doku dan mengarahkannya ke sudut bawah gawang.

Hal itu membuat salah satu juru kamera televisi terkesan, saat ia mengambil gambar jarak dekat Haaland di lapangan setelah peluit panjang.

Menurut surat kabar "The Sun", salah satu juru kamera berkata kepada Haaland, "Gol yang hebat.. gol yang hebat."

Haaland pun menjawab sambil tersenyum: "Kau ada di mana-mana, aku lebih sering melihatmu daripada kekasihku (Isabel Haugseng Johansen)."

Juru kamera itu tertawa dan berkata, "Aku tahu, ya," sementara Haaland tersenyum sambil melangkah kembali menuju ruang ganti.

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