Haaland membela Bellingham: Kritik seperti itu tidak pantas ditujukan kepada yang terbaik di dunia

Erling Haaland, penyerang Norwegia, menegaskan bahwa ia tidak terkejut dengan penampilan gemilang Jude Bellingham yang membawa timnas Inggris mengalahkan Norwegia (2-1) setelah perpanjangan waktu, pada babak perempat final Piala Dunia. Ia menekankan bahwa gelandang Inggris tersebut termasuk salah satu pemain terbaik di dunia dan tidak pantas menerima kritik sebesar yang diterimanya.

Haaland memuji mantan rekan setimnya di Borussia Dortmund itu, setelah Bellingham mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut, sehingga menambah koleksi golnya menjadi 6 gol di Piala Dunia yang digelar di Amerika Utara, hal ini terjadi setelah kontroversi yang muncul sebelum turnamen mengenai posisinya di susunan pemain inti timnas Inggris.

Haaland mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir oleh ESPN: “Saya tidak terkejut bahwa dia mencetak dua gol hari ini dan tampil sebaik ini.”

Ia menambahkan: “Satu-satunya hal yang mengejutkan saya adalah kadang-kadang saya merasa dia mendapat kritik lebih dari yang seharusnya, entah karena dia tidak mencetak cukup banyak gol atau karena alasan lain.”

Ia melanjutkan: “Saya rasa dia sama sekali tidak pantas mendapatkannya, karena dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Dia seorang gelandang, namun tetap bisa mencetak gol, dan mampu melewati pemain mana pun di lapangan.”

Dia menambahkan: “Saya hanya bisa memuji Gud. Saya pikir dia pemain yang luar biasa. Inggris beruntung, dan Real Madrid juga beruntung, karena semua orang pasti ingin memiliki pemain seperti dia di timnya.”

Haaland memasuki pertandingan melawan Inggris dengan catatan 7 gol dalam 6 pertandingan, namun ia tidak mampu meninggalkan jejaknya di hadapan pertahanan timnas Inggris, Sabtu kemarin.

Di sisi lain, timnas Norwegia kehilangan gol yang seharusnya membuat mereka unggul (2-1) di babak kedua, setelah wasit memberikan pelanggaran kepada Haaland karena diduga mendorong Elliot Anderson sebelum tendangan sudut dieksekusi.

Haaland mengatakan di akhir pernyataannya: “Biasanya tim-tim terbaik, dan Inggris tentu saja yang terbaik dalam hal kualitas pemain, mendapatkan keputusan seperti ini. Ketika saya bermain bersama Manchester City, keputusan-keputusan seperti ini sering kali menguntungkan saya.”