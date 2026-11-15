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Striker Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, akhirnya buka suara soal tuduhan yang dialamatkan kepada klubnya terkait pelanggaran regulasi keuangan Premier League, dalam sebuah wawancara panjang yang membahas perkara tersebut serta masa depannya bersama tim.

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Menurut laporan surat kabar Inggris "The Sun", pernyataan Haaland tersebut muncul setelah kemenangan timnas Norwegia atas Wales dengan skor 3-1 di UEFA Nations League, di mana sang penyerang mencetak satu gol dalam kemenangan itu, sebelum ia menerima pertanyaan seputar tuduhan yang membayangi Manchester City.

Meski merayakan kemenangan atas Wales di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy, Haaland mendapati dirinya dihadapkan pada sejumlah pertanyaan mengenai putusan dalam kasus Manchester City, yang berkaitan dengan lebih dari 100 dugaan pelanggaran terhadap regulasi Liga Primer Inggris.

Haaland berkata dalam menjawab pertanyaan itu: "Pada tahun 2009, saya bermain untuk tim Bryne di bawah 9 tahun, pada 2010 untuk tim di bawah 10 tahun, dan pada 2011 untuk tim di bawah 11 tahun. Pada 2012 saya bermain untuk tim di bawah 12 tahun, lalu tim di bawah 13 tahun. Apakah kita perlu melanjutkan daftarnya? Kita tidak perlu menyebutkannya secara lengkap."

Namun penyerang Norwegia itu tetap melanjutkan daftar seluruh tim yang pernah ia bela selama periode yang berkaitan dengan tuduhan terhadap Manchester City.

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Ia menambahkan: "Pada tahun 2014 saya bermain untuk tim di bawah 14 tahun, dan pada 2015 untuk tim di bawah 15 tahun serta timnas. Setelah itu saya bermain untuk tim di bawah 16 tahun, kalau tidak salah. Dan pada tahun 2016 saya naik ke tim utama, tim kedua, serta tim junior Bryne."

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Ia melanjutkan: "Dan pada tahun 2017 saya pindah ke Molde, lalu terus bermain bersamanya pada 2018, baik dengan tim utama maupun Molde 2, dan saya juga sempat bermain beberapa waktu bersama tim junior."

Ia meneruskan: "Karena itu saya merasa sulit menjawab pertanyaan ini, sebab ini berkaitan dengan pertarungan hukum. Ini adalah kasus antara otoritas Liga Primer Inggris dan Manchester City, dan sebuah komite khusus yang akan menanganinya. Apakah saya yang seharusnya menjawabnya? Saya benar-benar tidak yakin."

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Dengan nada berkelakar, Haaland menyinggung bahwa sebagian rekannya di timnas Norwegia, yang sebelumnya pernah bermain di Manchester City selama periode yang berkaitan dengan tuduhan itu, mungkin lebih mampu memberikan jawaban mengenai kasus tersebut.

Ia menyambung: "Saya rasa cukup banyak pemain Norwegia yang ada di klub selama periode itu. Ada Abdisalam Ibrahim, Martin Samuelsen, dan Omar Elabdellaoui, serta ada juga Kjetil Haug. Saya rasa ada pemain-pemain lain, tapi saya tidak ingat nama-namanya."

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Ia melanjutkan: "Ini pertanyaan yang sulit dijawab, karena saya tidak tahu banyak tentang kasus ini. Saya kira jawabannya akan muncul pada akhirnya, tapi saya tidak tahu kapan. Saya tidak banyak membaca soal hal ini."

Penyerang Norwegia itu menegaskan bahwa fokusnya sepenuhnya tertuju pada upaya memberikan penampilan terbaik dalam seragam Manchester City, jauh dari perkembangan hukum yang berkaitan dengan klub.

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Ia menjelaskan: "Sejujurnya, fokus saya adalah mencoba tampil sebaik mungkin bersama Manchester City. Ini klub yang bersamanya saya menandatangani kontrak selama 5 tahun pada tahun 2022, lalu saya memperpanjang kontrak saya selama 9 tahun setengah pada akhir tahun 2024, dan saya rasa hal itu sudah mengatakan segalanya tentang topik ini. Saya pemain Manchester City, dan sangat senang berada di sana."

Ketika Haaland ditanya apakah kasus itu memengaruhi pandangannya mengenai masa depannya bersama klub, ia menegaskan bahwa ia berpegang teguh pada pilihan-pilihan sebelumnya, seraya menyebut bahwa kontrak jangka panjangnya mencerminkan keyakinannya atas keputusan tersebut.

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Haaland melanjutkan: "Saya paham kalian ingin mendapatkan sebuah judul berita di sini, tapi seperti yang saya katakan, saya menandatangani kontrak jangka panjang pada tahun 2024. Saya rasa saya mengambil keputusan yang sangat baik dengan bergabung ke Manchester City pada tahun 2022, dan kita semua bisa sepakat soal itu."

Ia meneruskan: "Saya tidak akan mengatakannya sendiri, tapi lihatlah gelar-gelar yang telah saya raih, dan sejauh mana perkembangan saya di dalam maupun di luar lapangan. Saya berdiri di sini setelah meraih kemenangan dalam pertandingan internasional dengan skor 3-1, dan kami juga memuncaki grup kami di Eropa."

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Ia menutup: "Keadaan tidak berjalan baik bagi Manchester City di liga, tapi kami akan berupaya mengubahnya saat menghadapi Fulham, dan kami tidak bisa fokus pada hal ini sekarang, karena saya harus fokus pada pertandingan melawan Denmark."