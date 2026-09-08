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FC Porto v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Haaland melanjutkan kegilaannya di Eropa: rekor bersejarah baru di Liga Champions

FC Porto vs Manchester City
FC Porto
Manchester City
Champions League
E. Haaland
Portugal
Inggris
Norwegia

Haaland tak terbendung

Bintang asal Norwegia, Erling Haaland, mengawali perjalanannya di musim baru Liga Champions Eropa dengan penuh tenaga seperti biasa, setelah membawa timnya, Manchester City dari Inggris, meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Porto dari Portugal dengan skor dua gol tanpa balasan, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam di Stadion "Do Dragão", pada matchday pertama fase liga di kompetisi benua tersebut.

Penyerang City itu membuka keran gol lebih awal di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-47, ketika ia melompat menyambut umpan silang akurat yang dikirimkan pendatang baru Enzo Fernandez, lalu mengarahkannya dengan sundulan keras yang membentur tiang dan bersarang di gawang.

Pada menit pertama waktu tambahan pertandingan, Haaland kembali melepaskan tembakan pamungkas ke gawang tuan rumah dengan menyambut umpan magis dari pemain Aljazair Rayan Ait-Nouri di dalam kotak penalti, melepaskan tendangan mendatar langsung yang gagal dihalau oleh sang penjaga gawang.

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Menurut jaringan "Squawka" yang berspesialisasi dalam statistik sepak bola, pencetak gol asal Norwegia itu menambah koleksinya menjadi 59 gol sepanjang penampilannya di turnamen Liga Champions Eropa, melampaui bintang asal Jerman Thomas Müller (57 gol), sehingga naik ke peringkat ketujuh dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi. Yang mengesankan, ia mencapai angka fantastis ini hanya dalam 59 pertandingan yang dijalaninya di turnamen tersebut.

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Haaland memperkuat ketajamannya di depan gawang dengan rasio menakutkan yang mencapai rata-rata satu gol di setiap pertandingan, unggul jauh atas daftar tujuh besar yang telah menembus batas 58 gol dalam sejarah Liga Champions; di mana pengejar terdekatnya, Lionel Messi, membutuhkan 76 pertandingan untuk mencapai angka tersebut, sementara Robert Lewandowski membutuhkan 83 pertandingan, dan Kylian Mbappé membutuhkan 89 pertandingan. Daftar yang sama juga menunjukkan angka yang lebih besar bagi para legenda lainnya, di mana Cristiano Ronaldo membutuhkan 96 pertandingan, dan Karim Benzema membutuhkan 108 laga, sementara Raúl González mencapainya setelah 111 pertandingan.

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