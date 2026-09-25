Erling Haaland tengah menanti kejelasan situasinya bersama Manchester City, di tengah kemungkinan sanksi yang bisa saja dijatuhkan kepada klub setelah dinyatakan bersalah atas 114 dari total 115 tuduhan yang berkaitan dengan pelanggaran regulasi keuangan Liga Primer Inggris.

Hingga kini sanksi belum dijatuhkan kepada klub, sementara proses masih berlangsung dan Manchester City diperkirakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", mengutip "The Athletic", sanksi yang mungkin dijatuhkan berkisar mulai dari denda finansial dan peringatan, hingga pengurangan poin atau bahkan pengeluaran dari Liga Primer Inggris, yang bisa membuka pintu bagi dampak luas terhadap skuad tim dan para bintangnya.

Haaland menonjol sebagai salah satu pemain yang paling menarik perhatian seandainya Manchester City menerima sanksi berat, mengingat statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik dunia, serta konsistensinya menampilkan level yang tinggi sejak bergabung dengan klub.

Penyerang asal Norwegia itu terikat kontrak dengan Manchester City hingga tahun 2034, setelah memperpanjang kontraknya pada Januari lalu, dan kontrak tersebut, menurut informasi yang beredar, tidak memuat klausul yang memungkinkannya pergi secara otomatis jika klub terdegradasi.

Kunci kepergian di tangan Haaland

Laporan media Inggris menyebutkan tidak adanya klausul penalti tertentu dalam kontrak Haaland yang memungkinkannya pergi jika Manchester City terdegradasi, namun pemain tersebut mungkin memiliki peluang untuk pergi di pertengahan kontrak barunya, seiring mendekatnya tahun 2030, dengan catatan nilai yang dibutuhkan untuk memboyongnya akan menurun setiap kali ikatannya dengan klub semakin mendekati akhir.

Rafaela Pimenta, agen Haaland, sebelumnya telah berbicara usai perpanjangan kontraknya tentang filosofinya dalam kontrak para pemain, dengan menegaskan bahwa ia selalu memastikan pemain memiliki apa yang ia sebut sebagai "kunci pintu", sehingga memungkinkannya mengambil keputusan untuk pergi jika ia tidak lagi ingin bertahan bersama klubnya.

Pimenta menambahkan bahwa seorang pemain harus mampu mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan karier dan hidupnya, seraya menegaskan bahwa selama masa kerjanya dengan agensi tersebut, tidak pernah terjadi seorang pemain ingin pergi namun tidak mampu melakukannya.