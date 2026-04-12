Goal.com
Live
Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Haaland dan Palmer memimpin susunan pemain resmi untuk laga puncak antara City dan Chelsea

P. Guardiola
Manchester City
Chelsea
Premier League
Spanyol
Inggris

Guardiola bermimpi meraih kemenangan yang akan mendekatkannya ke puncak klasemen

Pep Guardiola, pelatih Manchester City, mengumumkan susunan pemainnya untuk menghadapi Chelsea, hari Minggu ini, dalam laga pekan ke-32 Liga Primer Inggris.

Guardiola menurunkan empat penyerang, yaitu: Antonio Semino, Ryan Sherki, Jeremy Doku, dan Erling Haaland.

Susunan pemain lengkap Manchester City adalah sebagai berikut:

Donnarumma - Nunez - Khosanov, Johei - O'Reilly - Rodri - Bernardo Silva - Semino - Sharqi - Doku - Haaland.

Di sisi lain, susunan pemain Chelsea terdiri dari:

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Sanchez - Gusto - Fofana - Hato - Kokoria - Caicedo - Andre Santos - Estevao - Palmer - Neto - Joao Pedro.

Manchester City berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 61 poin, sementara Chelsea di posisi keenam dengan 48 poin.

