Haaland dan Palmer memimpin susunan pemain resmi untuk laga puncak antara City dan Chelsea

Pep Guardiola, pelatih Manchester City, mengumumkan susunan pemainnya untuk menghadapi Chelsea, hari Minggu ini, dalam laga pekan ke-32 Liga Primer Inggris.

Guardiola menurunkan empat penyerang, yaitu: Antonio Semino, Ryan Sherki, Jeremy Doku, dan Erling Haaland.

Susunan pemain lengkap Manchester City adalah sebagai berikut:

Donnarumma - Nunez - Khosanov, Johei - O'Reilly - Rodri - Bernardo Silva - Semino - Sharqi - Doku - Haaland.

Di sisi lain, susunan pemain Chelsea terdiri dari:

Sanchez - Gusto - Fofana - Hato - Kokoria - Caicedo - Andre Santos - Estevao - Palmer - Neto - Joao Pedro.

Manchester City berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 61 poin, sementara Chelsea di posisi keenam dengan 48 poin.



