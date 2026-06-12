Haaland berubah menjadi penggemar yang antusias menjelang penampilannya di Piala Dunia

Bintang Norwegia Erling Haaland beralih dari lapangan sepak bola ke arena hoki es, di mana ia bersama rekan-rekan setimnya di tim nasional menyaksikan dari tribun pertandingan seru di final Piala Stanley.

Delegasi Norwegia pun tak ketinggalan memberikan dukungan penuh semangat kepada tim Carolina Hurricanes dalam pertandingan kelima babak playoff Liga Hoki Nasional melawan tim Vegas Golden Knights, Kamis kemarin.

Penyerang Manchester City, yang ditunggu-tunggu penampilannya di Piala Dunia melawan Irak pada 16 Juni mendatang, tampak bersemangat di "Lenovo Center" di kota Raleigh; di mana ia berinteraksi dengan hangat bersama para penonton begitu rombongan tim nasional Norwegia muncul di layar raksasa stadion, sambil mengibarkan syal klub di atas kepalanya di tengah suasana perayaan.

Meskipun ia tiba di stadion dengan mengenakan kaus abu-abu sederhana, kamera kemudian menangkap Haaland tersenyum bangga mengenakan kaus tim "Hurricanes" berwarna putih dan merah, yang bertuliskan nomor (9), nomor yang sama yang dikenakan penyerang muda itu bersama klub Inggrisnya dan tim nasional negaranya.

Tim "Carolina Hurricanes", yang berupaya meraih gelar pertamanya dalam 20 tahun, berhasil memenangkan pertandingan kelima dengan skor (4-2), sehingga memimpin seri yang ditentukan dalam 7 pertandingan dengan skor (3-2) atas lawannya "Golden Knights".

Prestasi ini terjadi di saat Norwegia sedang mengalami momentum besar, di mana timnasnya mencatatkan penampilan pertamanya di putaran final Piala Dunia sejak 1998, dan turnamen besar pertamanya sejak Euro 2000.

Tim nasional ini telah menarik perhatian sejak awal, bahkan sebelum peluit pertandingan dibunyikan, melalui sesi pemotretan epik oleh fotografer Inggris terkenal David Yarrow, di mana para pemain tampil dengan kostum "Viking" asli, serta inisiatif penghormatan yang ditunjukkan melalui foto bersama dengan jersey klub pertama mereka.

Tim nasional Norwegia menjadikan kota "Greensboro" di negara bagian North Carolina sebagai markas kampnya selama turnamen, sebuah lokasi yang berjarak sekitar 80 mil dari markas tim hoki di "Raleigh". Liputan ini mengenai acara utama musim hoki ini datang kurang dari dua minggu setelah pencapaian bersejarah tim hoki es Norwegia, yang mengejutkan Kanada dengan kemenangan di babak perpanjangan waktu untuk merebut medali perunggu di Kejuaraan Dunia.

Perjalanan Norwegia di Piala Dunia akan dimulai dengan menghadapi "Singa Mesopotamia" di Boston, sebelum tim tersebut pindah ke New Jersey untuk menghadapi Senegal pada 23 Juni, dan menutup babak penyisihan grup dengan pertandingan sengit melawan Prancis di Boston pada 26 Juni.