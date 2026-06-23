Erling Haaland, penyerang Norwegia, menegaskan bahwa ia memiliki kemampuan luar biasa dalam mencetak gol, sekaligus memuji kekuatan tim nasional Prancis di Piala Dunia.

Bintang Norwegia ini mencetak empat gol dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026, di mana ia mencetak dua gol ke gawang Irak setelah hanya menyentuh bola sebanyak 25 kali, dan skenario yang sama terulang saat melawan Senegal ketika ia tampak terpisah dari alur pertandingan selama beberapa menit, seolah-olah menyaksikan pertandingan dari sudut pandang lain; di babak pertama ia hanya terlibat sesekali dengan 11 sentuhan, dan setelah jeda istirahat, ia hanya membutuhkan waktu singkat untuk kembali menghukum lawan.

Angka-angka tersebut dengan tepat menggambarkan kualitas Haaland, yang mencetak satu gol untuk setiap 12 sentuhan di Piala Dunia.

Haaland mengomentari hal tersebut dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol “Marca”: “Saya tidak tahu. Saya rasa spesialisasi saya adalah mencetak gol. Seperti banyak hal lainnya, saya memang sangat jago mencetak gol dan juga memiliki sedikit keberuntungan. Saya tidak tahu persis apa yang saya lakukan, tapi begitulah kenyataannya.”

Haaland juga berbicara mengenai laga mendatang melawan Prancis yang dipimpin Mbappé dengan mengatakan: “Sejujurnya, saya tidak terlalu memikirkannya saat ini. Kami sudah lolos, dan itu luar biasa, jadi saya tidak terlalu memikirkan pertandingan itu untuk saat ini. Mungkin mereka akan mengalahkan kami, dan mungkin mereka akan memenangkan seluruh turnamen.”

Haaland juga memperingatkan agar tidak terbawa emosi setelah awal yang kuat yang ditunjukkan timnas negaranya dalam partisipasi Piala Dunia pertamanya sejak tahun 1998, di mana ia langsung mengatakan: “Lolos untuk pertama kalinya dalam 28 tahun dan melewati babak grup, saya akan bilang ya. Namun, memenangkan Piala Dunia? Sama sekali tidak.”

Haaland menyimpulkan: “Kami telah memenangkan 12 pertandingan kompetitif berturut-turut sekarang. Saya adalah bagian dari sesuatu yang istimewa, kami sedang menciptakan sejarah, dan saya sangat bangga menjadi orang Norwegia.”