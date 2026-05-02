Gyökeres menjadi pahlawan besar Arsenal, yang membuat Manchester City berada di bawah tekanan penuh

Arsenal berhasil meraih hasil gemilang dalam perebutan gelar Liga Premier pada Sabtu lalu. Pemuncak klasemen ini tampil mengesankan terutama di babak pertama dan akhirnya mengalahkan Fulham dengan skor 3-0. Arsenal kini unggul enam poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City, yang masih memiliki dua pertandingan tersisa dan akan bertandang ke Everton pada Senin mendatang.

Tim pemuncak klasemen tampil dominan di babak pertama di Emirates Stadium dan segera memecah kebuntuan. Bukayo Saka memberikan umpan silang dari sisi kanan kepada Viktor Gyökeres, yang berhasil mengelabui beknya dan mencetak gol 1-0 dari jarak dekat. Tak lama setelah itu, tendangan Leandro Trossard melebar tipis, membuat Fulham bernapas lega.

Arsenal terus menekan dan kecewa ketika Gyökeres dan Saka gagal memanfaatkan peluang emas. Riccardo Calafiori seolah-olah mencetak gol 2-0 melalui sundulan atas umpan Trossard, namun pemain Italia itu berada dalam posisi offside, sehingga gol tersebut dianulir. Gol 2-0 dari Saka di menit-menit akhir babak pertama tidak dianulir. Kerja sama apik dari Gyökeres yang tampil gemilang menjadi kunci gol tersebut.

Tim asuhan Arteta tidak mengendurkan tekanan setelah skor 2-0 dan bahkan menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0. Jauh di masa injury time babak pertama, Trossard memberikan umpan kepada Gyökeres, yang mengelabui kiper Bernd Leno dengan sundulan indah dan hampir membuat para penggemar Arsenal bersorak gembira. Sebuah kemewahan yang tak terduga bagi The Gunners setelah 45 menit pertandingan.

Fulham memulai babak kedua dengan agresif, namun tak pernah benar-benar mampu mengancam Arsenal. Arsenal tetap bermain kompak dan mengincar ruang kosong di belakang pertahanan lawan asal London Barat. Gyökeres, yang telah mencetak dua gol dan satu assist, diganti oleh Arteta diiringi tepuk tangan meriah, setelah satu jam pertandingan.

Di menit-menit akhir, Arsenal lebih fokus mempertahankan keunggulan yang nyaman. Fulham mendapat peluang bagus melalui Timothy Castagne, namun tendangannya mengarah tepat ke David Raya. Sementara itu, para pendukung Arsenal kembali memberikan dukungan penuh kepada tim pemuncak klasemen, sementara Calafiori menyundul bola hingga membentur mistar gawang dari tendangan sudut.

Malam Sabtu yang sukses bagi Arsenal, yang kini sepenuhnya menempatkan tekanan pada Manchester City. Tugas berikutnya di Premier League adalah laga tandang melawan West Ham United, yang terancam degradasi dan baru saja dikalahkan 3-0 oleh Brentford.