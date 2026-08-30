PSV akan bertandang ke Amsterdam pekan depan dengan penuh kepercayaan diri untuk laga besar melawan Ajax. Tim asal Eindhoven itu kembali menunjukkan kelasnya pada Minggu siang dengan menghajar FC Utrecht 1-6 dan kini tampak benar-benar sedang on fire di Eredivisie. Guus Til mengatakan dalam konferensi pers bahwa ia menantikan akhir pekan depan.

“Saya baru akan khawatir kalau saya tidak mendapatkan peluang, dan dalam beberapa pekan terakhir saya mendapat cukup banyak peluang,” ujar Til, merefleksikan dua gol pertamanya musim ini. “Kalau begitu, itu akan datang dengan sendirinya. Saya juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Kalau Anda mencetak gol dalam tim yang sedang berjalan baik, maka gol akan selalu tercipta. Jadi tidak terlalu penting siapa yang mencetaknya.”

Setelah awal musim yang sulit, dengan kegagalan menyakitkan di Johan Cruyff Schaal melawan AZ dan hasil 2-2 kontra Fortuna Sittard, PSV - dan Til - kini tampak benar-benar lepas dengan dua kemenangan meyakinkan atas FC Groningen dan FC Utrecht. Maka dari itu, sulit membayangkan momen yang lebih baik untuk menghadapi Ajax, seperti yang disampaikan di ruang pers.

Namun, Til tidak sepenuhnya setuju dengan hal itu. Meski kepercayaan diri PSV sedang berada di titik terbaik, ia juga melihat Ajax memulai musim ini dengan cukup baik. “Kami semua melihat Ajax dan saya pikir mereka juga memulai musim ini dengan cukup bagus. Jadi ya, saya menantikannya. Saya pikir itu akan menjadi laga yang panas.”

Meski perasaan di kubu Eindhoven saat ini sedang sangat bagus, Til baru berani mengatakan lebih banyak soal posisi PSV setelah pekan depan. “Ya, meski saya rasa lawan-lawan yang sudah kami hadapi sejauh ini... mereka juga bukan kandidat degradasi. Di atas kertas itu juga memang pertandingan yang sulit. Tapi ya, kita lihat saja memang pekan depan nanti.”

Til juga sudah tidak lagi terkejut dengan berbagai perubahan di dalam skuad. “Bagi saya itu bukan benar-benar tema di ruang ganti. Itu juga tidak benar-benar dibicarakan. Semua orang sudah sangat terbiasa, sudah menjadi sesuatu yang wajar bahwa ada pemain yang pergi atau datang.”

Til sendiri tampaknya tidak akan pergi ke mana-mana lagi pada musim panas ini. “Ya, saya tidak akan pergi begitu saja,” kata Til. “Karena saya memang merasa sangat baik di sini. Saya tidak akan pergi demi sembarang klub. Memang ada beberapa klub, tetapi tidak ada yang membuat saya berpikir: saya akan melakukan itu.”