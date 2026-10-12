Tiga belas hari sebelum laga besar di Camp Nou yang dinanti-nanti, mantan bintang Real Madrid Jose Maria Gutierrez "Guti" menyulut api El Clasico pertama pada musim 2026-2027 dengan pernyataan provokatif yang mengguncang Barcelona. Ia menyebut pemuncak klasemen tidak akan mampu menghancurkan Los Blancos, sekaligus menantang Blaugrana pada momok abadi mereka: Liga Champions.

Pesan panas sebelum El Clasico

Jadwal El Clasico pertama di LaLiga musim ini semakin dekat, di mana Barcelona dan Real Madrid akan bertemu pada hari Minggu, 25 Oktober ini di Stadion Camp Nou, dalam sebuah laga yang diprediksi memicu perdebatan luas seperti yang sudah mulai terjadi.

Di atas kertas, Barcelona memasuki laga ini dengan keunggulan jelas. Mereka kini memuncaki tabel klasemen dengan selisih enam poin dari Real Madrid yang menempati peringkat keempat, serta selisih gol +16 untuk keuntungan Blaugrana.

Meski demikian, Guti melontarkan pernyataan mengejutkan melalui program terkenal "El Chiringuito" dengan berkata: "Sudah jelas bahwa Barcelona tidak akan menghancurkan Real Madrid."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Mantan gelandang itu tidak berhenti di situ. Ia justru melayangkan tantangan langsung kepada rival lamanya: "Barcelona kekurangan gelar Liga Champions, mari kita lihat apakah mereka mampu bersaing memperebutkannya."









Enam gelar melawan ketenangan Katalan

Guti menjelaskan sudut pandangnya dengan mengatakan bahwa sejauh ini pada musim ini Barcelona "belum menemukan tim mana pun yang bisa menyaingi mereka, seperti Paris Saint-Germain atau Real Madrid", sebagai isyarat bahwa ujian sesungguhnya belum datang.

Mantan bintang Los Blancos itu mengingatkan bahwa tim putih telah memenangi enam gelar Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir, angka yang hingga kini masih menjadi momok bagi Barcelona.

Namun begitu, Guti tidak menampik kekuatan rivalnya dan mengakui bahwa Barcelona memiliki sisi-sisi yang membuat mereka unggul atas Real Madrid. Ia berkata: "Mereka tim yang hebat dan memiliki ketenangan yang tidak dimiliki Real Madrid."

Ia menambahkan dalam analisis yang menarik: "Mereka mendatangkan pemain dari luar, dan ketika mereka tampil bagus serta menang, mereka terlihat lebih baik daripada kenyataannya."

Rahasia kekuatan Real Madrid

Sebaliknya, Guti mengungkap rahasia kekuatan Real Madrid yang masih ia yakini, dengan berkata: "Saya melihat di Real Madrid ada rasa persatuan yang kuat, dan bahkan jika mereka kalah tiga pertandingan, mereka akan tetap melanjutkan dengan cara yang sama."

Pernyataan Guti ini datang untuk memanaskan atmosfer sebelum El Clasico yang dinanti, serta menempatkan Barcelona sang pemuncak klasemen di bawah tekanan untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar juara lokal, melainkan pesaing sejati untuk takhta Eropa yang kini dikuasai rival abadi mereka.







