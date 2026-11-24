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Gustavo Varela menjadi kejutan terbesar Serie A. Dari pemain cadangan Benfica yang didatangkan dengan biaya murah, ia menjelma menjadi pencetak gol tajam bagi AC Monza dan menarik minat Inter serta AC Milan.

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Kisah paling menonjol dalam musim Serie A saat ini datang dari seorang penyerang muda Portugal yang tiba di Italia tanpa banyak sorotan. AC Monza merekrutnya dari Benfica pada Juli 2026 dengan biaya yang dilaporkan mencapai €3,5 juta. Ledakan golnya sejak awal telah mengejutkan penggemar sepak bola di seluruh Eropa.

Klub-klub besar Eropa kini mengirim para petinggi mereka ke Stadion U-Power setiap pekan pertandingan. Pemain berusia 21 tahun itu memiliki perpaduan langka antara kekuatan fisik, pergerakan dinamis, dan ketajaman di kotak penalti. Ia tidak lagi dipandang sekadar sebagai pemain muda yang tengah berkembang, melainkan sosok yang mampu menentukan kemenangan.

Perjalanan Pembinaan dari Lisbon ke Thessaloniki

Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela memulai langkahnya di sepak bola usia muda Portugal bersama Miúdos Talentosos dan Sporting CP. Pada 2016, ia pindah ke Yunani untuk melanjutkan pengembangan kemampuannya di PAOK Saloniki, tempat ayahnya, Fernando Varela, bermain. Benfica kemudian bergerak cepat membawanya kembali ke kota kelahirannya, Lisbon, pada Januari 2022.

Di Benfica, Varela terus menapaki jenjang kelompok usia dan mencetak 14 gol dalam 56 penampilan untuk Benfica B di Liga Portugal 2. Debutnya bersama tim utama Benfica terjadi pada 17 Mei 2024, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti melawan Rio Ave. Untuk memastikan ia mendapat menit bermain secara reguler, Benfica meminjamkannya ke klub Primeira Liga, Gil Vicente, untuk musim 2025/2026.

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Selama setahun di Barcelos, Varela mencetak enam gol liga dalam 32 penampilan, catatan yang cukup baik. Meski potensinya jelas terlihat, Benfica memilih menyetujui kepindahan permanennya pada Juli 2026. Monza menuntaskan perekrutannya seharga €3,5 juta dengan kontrak empat tahun hingga Juni 2030.

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Andalan Baru Monza dalam Mencetak Gol yang Memecahkan Rekor

Di bawah arahan pelatih Ivan Jurić, Varela mengawali kariernya di kasta tertinggi Italia dengan catatan bersejarah. Dalam penampilan terakhirnya pada 23 November 2026, ia mencetak dua gol melawan Fiorentina, termasuk satu lewat penalti dan satu lagi melalui sontekan tumit yang luar biasa. Dua gol itu membuat catatannya menjadi 11 gol dalam 12 penampilan di Serie A dan 13 gol dalam 12 pertandingan di semua kompetisi.

Varela menjadi pemain ketiga dalam 50 tahun terakhir yang mencetak setidaknya 10 gol dalam 11 penampilan pertamanya di Serie A. Sebelumnya, pencapaian langka itu hanya diraih Vincenzo Montella pada 1997 dan Diego Milito pada 2008. Selain itu, Serie A secara resmi mengakui pesatnya perkembangan Varela dengan menobatkannya sebagai Rising Star of the Month untuk Oktober 2026.

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Ketajamannya membuat Varela untuk pertama kalinya mendapat panggilan ke timnas senior Portugal dari pelatih kepala Jorge Jesus untuk pertandingan UEFA Nations League pada November 2026. "Sampai saya tiba di sini, saya merasa gugup... tetapi mereka menyambut saya dengan baik," aku Varela setelah bergabung dengan timnas senior. Jorge Jesus secara terbuka memuji naluri mencetak golnya dan menekankan bahwa mencetak gol secara konsisten di Italia membutuhkan "kualitas luar biasa".

Klub-Klub Besar Eropa Siapkan Tawaran Besar pada Januari

Nilai pasar Varela telah melonjak tajam dibandingkan harga pembeliannya pada musim panas. Direktur olahraga Inter Milan, Dario Baccin, datang langsung ke Brianteo pada 23 November 2026 untuk memantau sang penyerang. Selain Inter, AC Milan, Napoli, Juventus, dan Tottenham juga telah menunjukkan minat menjelang bursa transfer musim dingin mendatang.

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Pelatih Monza Ivan Jurić secara terbuka mengakui bahwa mempertahankan penyerang utama bernomor punggung sembilan itu setelah Januari akan sulit. "Jika ada yang memberi kami €50 juta pada Januari dan kami membangun ulang skuad, saya tidak keberatan," ujar Jurić.

Benfica masih memiliki kepentingan besar dalam masa depan Varela melalui klausul yang memberi mereka 20% dari nilai penjualan berikutnya serta hak untuk terlebih dahulu menyamai setiap tawaran yang masuk. Dengan sejumlah klub yang bersaing di Liga Champions mencari pencetak gol yang sudah terbukti, Varela berpeluang menjadi salah satu sosok paling disorot saat bursa transfer Januari dibuka.