Belum terlalu lama berselang ketika fans dan para pakar dibuat terheran-heran, saat direktur olahraga Max Eberl secara mengejutkan memunculkan Vincent Kompany sebagai pelatih FC Bayern setelah rentetan penolakan yang tak tertandingi. Pelatih asal Belgia itu, yang sebagai pelatih masih nyaris tanpa rekam jejak, beberapa pekan sebelumnya terdegradasi tanpa perlawanan berarti dari Premier League bersama FC Burnley.

Kompany dengan cepat membungkam para pengkritiknya setelah tiba pada musim panas 2024 di München lewat sepakbola memukau dan pesonanya. Namun, di barat laut Inggris, angin telah berbalik dengan cara yang drastis.

Burnley memang masih menjadi perwujudan tim yo-yo. Namun, sedikit lebih dari dua tahun setelah kepergian mantan bek tengah kelas dunia itu, klub tersebut kini menyerupai puing-puing kehancuran, baik secara olahraga maupun finansial.

Begini nasib FC Burnley setelah kepergian Vincent Kompany

Namun, mari kita urutkan dari awal. Kompany membawa Burnley kembali ke Premier League secara gemilang setelah degradasi pada 2022 dengan raihan fantastis sekaligus bersejarah, yakni 101 poin. Akan tetapi, pelatih FCB saat ini itu tidak mampu mencegah keterpurukan menuju kasta kedua sekali lagi. Sebuah keadaan yang saat itu membuat pendahulunya, Sean Dyche, naik pitam.

Pria yang kini berusia 55 tahun itu, yang dua kali promosi bersama Burnley dan mempertahankan klub itu selama lima musim di kasta tertinggi Inggris, geram: "Saya kira mereka meraih 24 poin bersamanya. Untuk itu mereka menghabiskan 150 juta euro - dan dia mendapatkan pekerjaan di Bayern. Saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi! Saya berharap itu adalah saya. Saya berharap saya meninggalkan klub dengan utang 150 juta euro lalu mendapatkan pekerjaan di Bayern. Bagaimanapun, hidup memang punya belokan yang menarik."

Burnley antara lain merekrut Zeki Amdouni dengan nilai rekor 18,6 juta euro. Namun, itu tidak membantu. Dengan hanya 24 poin (lima kemenangan dan 24 kekalahan) serta selisih gol 41:78, mereka akhirnya finis di posisi ke-19. Setelah promosi langsung kembali, demi membela Kompany, penerusnya Scott Parker juga tidak mampu mencegah degradasi lagi. Kembali ke Championship, kasta kedua, kompatriot Kompany, Nicky Hayen, pada musim ini diharapkan menekan tombol lift ke atas.

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FC Burnley saat ini tim terburuk di Championship

Namun, lift di Burnley saat ini justru sedang bergerak semakin ke bawah, yakni menuju tanah tak bertuan secara olahraga. Realitas menyedihkannya: dasar klasemen alih-alih posisi promosi. Setelah delapan matchday, klub itu menjadi satu-satunya tim di liga yang belum menang dengan hanya empat poin kecil di posisi terbawah. Dengan 17 gol kebobolan, Burnley bersama Norwich City juga memiliki pertahanan terburuk di liga.

Mantan kiper KSC Max Weiß, yang sebelum musim dimulai baru dipromosikan menjadi nomor satu, kini telah kehilangan tempatnya sebagai starter. Kapten Kyle Walker baru-baru ini juga dicadangkan. Namun, gebrakan yang diharapkan dari langkah-langkah tersebut tak kunjung datang dalam duel melawan Derby County sebelum jeda internasional XXL.

Hasil 1-1 itu sudah menjadi hasil imbang keempat di musim yang masih muda ini. Target yang dicanangkan, yakni promosi kembali, semakin menjauh. Pasalnya, di Championship belum pernah ada klub yang promosi setelah tidak meraih satu kemenangan pun dalam delapan laga pertama. "Ini sulit diterima," kata Hayen setelah peluit akhir: "Ini membuat frustrasi."

Selain itu, Hayen juga sudah berbicara secara terbuka soal kemungkinan pemecatannya. Ia baru mengambil alih tim 29 hari sebelum pertandingan kompetitif pertama setelah menjalani beberapa tahun yang cukup sukses di Club Brugge (juara liga dan pemenang piala). "Saya tahu bagaimana sepakbola berjalan, tetapi saya juga sudah mengatakan bahwa ada banyak alasan, dan itu bisa dipertimbangkan atau juga tidak," katanya kepada BBC Radio Lancashire sembari menegaskan: "Saya tahu saya bertanggung jawab untuk itu dan jika mereka memutuskan bahwa ini tidak cukup baik, maka kita lihat saja nanti."

Meski efek yo-yo kali ini kemungkinan besar tidak akan datang, Hayen untuk sementara masih boleh melanjutkan pekerjaannya. Namun, lonceng alarm juga berbunyi jika melihat kondisi saldo rekening. BBC baru-baru ini memilih metafora yang cocok dengan situasi tersebut: "Masalah dengan yo-yo adalah Anda tidak bisa mendapatkannya kembali ketika momentumnya berbalik dan talinya mengendur." Meski demikian, kata "mengendur" juga cocok menggambarkan tuas keuangan klub. Burnley jauh dari kata mampu memperbaiki kemiringan performa olahraga mereka dengan transfer-transfer besar pada musim dingin.

Gunungan utang! Ini sebab FC Burnley ambruk secara finansial

Tokoh yang paling bertanggung jawab untuk itu adalah Alan Pace. Warga Amerika Serikat tersebut mengambil alih Burnley pada Desember 2020 melalui perusahaan investasinya, ALK Capital. Namun, pembelian itu dibiayai dengan pinjaman. Konsekuensinya, sebagian besar beban finansial berada pada klub itu sendiri, yang menjadi sangat besar akibat degradasi karena pemasukan yang jauh lebih kecil dibandingkan Premier League. Menurut informasi dari Guardian, gunungan utang saat ini jika dikonversi mencapai lebih dari 165 juta euro. Dalam proses pengambilalihan itu, perusahaan tersebut juga disebut masih berutang 94 juta euro kepada klub.

Tidak mengherankan, Pace mendapat nyanyian kasar dari fans dalam laga-laga kandang terakhir. CEO James Holroyd, yang pernah bekerja di Adidas dan Manchester United, sudah lebih dulu menarik rem darurat dan mengumumkan pengunduran dirinya setelah hanya 15 bulan menjabat. Seiring dengan kegaduhan terkait kelalaian jajaran petinggi dalam perencanaan keuangan, Burnley bergantung pada pemasukan transfer. Secara keseluruhan, pada musim panas pemain-pemain dijual dengan nilai sekitar 124 juta euro - termasuk Maxime Esteve ke RB Leipzig - sementara pemain baru datang dengan jumlah yang di Inggris tergolong relatif kecil, yakni sedikit di atas 53 juta euro.

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Transfer Jamie Vardy tak lebih dari sekadar penghibur

Posisi penyerang menjadi gambaran jelas ketimpangan dalam skuad Burnley. Penjualan Zian Flemming ke Ipswich Town senilai 20 juta euro, yang musim lalu meski terdegradasi tetap mencetak 11 gol dan setelah dua matchday sudah menorehkan dua gol di Championship, tidak diinvestasikan kembali. Sebagai gantinya, Dastan Satpaev yang berusia 19 tahun datang dengan status pinjaman dari FC Chelsea dan Jamie Vardy yang sebelumnya tanpa klub sesaat sebelum penutupan bursa transfer.

Masa-masa kejayaan sang penyerang legendaris, yang dulu secara sensasional mengantar Leicester City menjadi juara, sudah lama berlalu. Perekrutan ini - jika memang bisa disebut begitu - hanyalah penghibur. Sejauh ini, veteran berusia 39 tahun itu baru tampil dalam dua penampilan singkat tanpa gol.

Harapan untuk bertahan di liga hanya datang dari statistik bahwa dari 10 tim sebelumnya yang juga belum menang setelah delapan pertandingan, tujuh pada akhirnya masih bisa selamat. Degradasi ke League One, kasta ketiga, tampaknya akan menjadi skenario terburuk mutlak bagi Burnley dalam segala hal.

FC Burnley di posisi terakhir: Klasemen terkini Championship