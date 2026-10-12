Gundogan: Kami akan mencoba mengalahkan Barcelona dengan cara ini, dan saya tidak merasa menyesal atau tertekan

Bintang Galatasaray, Ilkay Gundogan, mengatakan bahwa dirinya tidak merasa tegang menjelang pertemuan timnya dengan mantan klubnya, Barcelona, pada Selasa besok di Liga Champions, tetapi laga tersebut tentu membawa perasaan yang istimewa.

Gundogan menambahkan dalam wawancara dengan surat kabar Mundo Deportivo "Begitu sepak mula dibunyikan, saya akan sepenuhnya fokus pada pertandingan. Adapun sebelum dan sesudah laga, akan sangat menyenangkan bisa bertemu kembali dengan sahabat-sahabat dekat saya."

Ia melanjutkan, "Kami memiliki kualitas individu yang besar dalam skuad, terutama di lini serang. Namun kekuatan terbesar kami terletak pada energi dan momentum yang bisa kami bangkitkan, khususnya saat bermain di depan pendukung sendiri."

Ia menegaskan, "Ketika kami menjaga soliditas pertahanan, dan membawa semangat serta intensitas emosional itu ke atas lapangan, kami bisa menimbulkan masalah nyata bagi tim mana pun di dunia."

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Gundogan menuturkan, "Minimnya menit bermain dan kabar akan hengkang? Tidak, rumor itu tidak benar. Saya ingin tetap di sini melewati bursa transfer musim dingin, dan memberikan segala yang saya miliki untuk meraih gelar lain bersama Galatasaray."

Ia menjelaskan, "Bagaimana cara mengalahkan Barcelona? Tim Katalan saat ini bermain dengan kendali dan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Untuk bisa bersaing dengan tim yang sedang dalam kondisi secemerlang itu, Anda harus bertahan dengan cara yang nyaris sempurna, dan harus sangat berani saat menguasai bola."

Barcelona kandidat terkuat juara Liga Champions

Gundogan menegaskan, "Anda tidak bisa hanya menarik diri dan menunggu di dalam kotak penalti, tetapi harus memanfaatkan dengan sangat presisi ruang-ruang kecil yang ditinggalkan tim itu saat transisi serangan. Saat ini, saya melihat Barcelona sebagai tim terbaik di Eropa, dan kandidat terkuat untuk menjuarai Liga Champions."

Ia melanjutkan, "Apakah saya memperkirakan Flick akan sukses di Barcelona? Hansi adalah pelatih luar biasa, dan ia benar-benar tahu cara mengelola tim. Ia menghadirkan filosofi sepak bola yang sangat jelas, dan pada saat yang sama menciptakan atmosfer positif. Keberhasilan gagasan-gagasannya begitu cepat di Barcelona membuktikan betapa kompetennya dia."

Ia menambahkan, "Apakah saya menyesali sesuatu yang saya katakan selama periode di Barcelona? Setiap kali saya berbicara secara terbuka, dorongan saya berasal dari satu hal, yaitu kecintaan mendalam saya kepada klub dan keinginan besar saya untuk menang. Saya selalu menuntut standar tertinggi dari diri sendiri, dan berusaha menumbuhkan rasa tanggung jawab yang sama pada orang-orang di sekitar saya. Kata-kata saya tidak pernah dimaksudkan sebagai kritik negatif, melainkan selalu bertujuan membantu kami berkembang sebagai sebuah tim, dan memenuhi tuntutan klub sebesar Barcelona."

Ia menyoroti, "Barcelona tanpa gelar pada musim 2023-2024? Kami dirundung kesialan karena cedera para pemain inti pada momen-momen penting, dan dalam laga-laga krusial di Liga Champions atau di El Clasico, kami sekadar kekurangan sedikit keberuntungan atau kualitas di depan gawang."

Mengenai Lamine Yamal, Gundogan berkomentar, "Sejak sesi latihan pertamanya bersama kami, sudah jelas bahwa ia memiliki bakat luar biasa. Tetapi kedewasaan dan konsistensi level yang ia tunjukkan di panggung dunia pada usia yang begitu muda, adalah dua hal yang menakjubkan."

Ia melanjutkan, "Bermain bersama Rodri di Manchester City adalah sebuah kehormatan sejati, karena ia memberi tim keteraturan dan keseimbangan yang begitu besar. Ia membaca jalannya permainan sebelum siapa pun, menang dalam duel-duel penting memperebutkan bola, dan mengendalikan tempo pertandingan melalui umpan-umpannya. Ia adalah fondasi utama bagi tim mana pun yang ia bela."

Ia menjelaskan, "Jesus adalah penyerang yang bagus, ia bekerja tanpa lelah untuk tim, melakukan pressing dengan cerdas, dan melakukan banyak pergerakan tanpa bola yang menciptakan ruang bagi rekan-rekannya."

Ia menuturkan, "Apa yang saya pelajari dari Guardiola? Pep mengubah sepenuhnya cara saya melihat sepak bola. Ketika Anda bekerja di bawah arahannya, Anda mempelajari alasan di balik setiap pergerakan dan setiap meter yang Anda tempuh di dalam lapangan. Perhatiannya pada detail, gagasan taktiknya, dan pencariannya yang tak pernah berhenti akan kesempurnaan, adalah hal-hal yang menakjubkan. Ia membuat saya menjadi pemain yang lebih baik, tetapi ia juga membuat saya menjadi pribadi yang lebih mampu berpikir dan merenung."

Ia menambahkan, "Apa prediksi Anda untuk laga Galatasaray dan Barcelona? Saya sama sekali tidak suka memprediksi skor akhir. Yang saya nantikan adalah pertandingan yang kuat dan intens, dengan level teknis yang tinggi, dan kami akan mengerahkan segala yang kami miliki untuk menang."

Ia menutup, "Adapun soal laga final, selalu sulit memprediksi apa yang akan terjadi di Liga Champions, tetapi tim-tim dengan kualitas seperti Manchester City atau Barcelona selalu masuk dalam daftar kandidat terdepan. Dan saat ini, saya melihat Barcelona sebagai tim terkuat di dunia."