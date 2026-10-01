Turnamen Piala Teluk Arab selalu menyuguhkan kisah dan cerita yang nyaris menyentuh batas imajinasi, dan tidak berhenti di lapangan hijau saja, melainkan meluas hingga menciptakan drama kemanusiaan dan olahraga yang tak terlupakan.

Pada edisi kali ini, babak penyisihan grup dipenuhi gejolak dramatis dan kejutan menggemparkan yang membuat suporter kawasan ini menegangkan saraf sepanjang laga setiap giornata, di tengah persaingan bersejarah, perubahan dramatis, serta reaksi suporter dan teknis yang menciptakan momen besar dan membakar media sosial serta tribune stadion.

Cemoohan terhadap Abdullah Al-Hamdan dan terbelahnya tribune

Pada laga giornata pertama melawan Kuwait, penyerang Arab Saudi Abdullah Al-Hamdan mengalami momen sulit dan kontroversial ketika sebagian suporter Saudi melontarkan cemoohan tajam terhadapnya saat ia ditarik keluar pada menit ke-83 pertandingan, menyusul sejumlah peluang gol yang ia sia-siakan dan memancing kemarahan tribune.

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Sebaliknya, sebagian suporter lainnya bergegas memberikan tepuk tangan hangat untuknya sebagai dukungan dan untuk mengangkat moralnya. Perpecahan suporter ini langsung berubah menjadi bahan media yang kaya dan menjadi pusat perhatian pers serta analisis.

Al-Hamdan tidak menyerah pada tekanan ini, justru ia membalas dengan caranya sendiri yang praktis pada giornata ketiga lewat gol ke gawang Irak sekaligus memastikan posisi puncak klasemen, dan ia merayakannya dengan penuh semangat di hadapan suporter untuk menutup sepenuhnya lembaran polemik serta menegaskan kelayakan teknisnya di lapangan hijau.

Gol maut Irak di derbi Kuwait yang dramatis

Laga giornata kedua antara dua rival sepak bola Teluk, Irak dan Kuwait, menyuguhkan ketegangan luar biasa dan persaingan membara yang berlanjut hingga detik-detik terakhir pertandingan. Sepanjang menit demi menit, kedua tim saling bertukar penguasaan dan serangan dalam derbi yang penuh kecepatan dan kekuatan, sebelum ketegangan mencapai puncaknya di saat-saat terakhir ketika para pemain Irak berhasil mencuri kemenangan dramatis dan berharga dengan skor (3-2).

Gol maut ini datang pada waktu yang sangat terlambat, tepatnya pada menit kesembilan dari waktu tambahan (90+9), menyulut persaingan di Grup Satu dan membalikkan keadaan secara total dalam adegan yang menggambarkan semangat juang hingga detik-detik terakhir.

Undian bersejarah penentu antara Oman dan Irak

Dalam salah satu momen sepak bola paling langka dan paling aneh dalam sejarah turnamen Piala Teluk, timnas Oman dan Irak mendapati diri mereka dalam kesamaan yang sempurna dan menyeluruh di seluruh kriteria angka; mereka sama dalam jumlah poin, gol yang dicetak dan kebobolan, bahkan dalam pertemuan langsung di antara keduanya, dan kesamaan ajaib itu bahkan meluas hingga mencapai catatan kartu kuning serta tidak adanya sama sekali kartu merah dalam catatan.

Kesamaan angka yang mutlak ini membuat perhitungan teknis tidak mampu memisahkan keduanya, sehingga memaksa panitia penyelenggara turnamen mengambil keputusan luar biasa dan tidak lazim dengan menempuh undian terbuka yang menentukan, yang digelar di hotel tempat menginap di Jeddah, dan pada akhirnya tersenyum kepada pihak Oman dengan memberikan tiket lolos resmi bersama timnas Arab Saudi, sementara Irak pergi di tengah kekecewaan luas para suporter dari sebuah adegan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Nilai sempurna dan gawang perawan Arab Saudi

Timnas Arab Saudi, tuan rumah turnamen, menebarkan kewibawaan mutlak dan penguasaan penuh atas jalannya grupnya, hingga mencatatkan namanya sebagai satu-satunya tim di turnamen yang berhasil melaju ke babak gugur dengan nilai sempurna dari koleksi 9 poin penuh hasil 3 kemenangan beruntun yang memperlihatkan keunggulan fisik yang jelas.

Kegemilangan Saudi tidak terbatas pada meraih nilai sempurna saja, melainkan juga mencerminkan kekukuhan pertahanan yang tiada tanding, di mana Arab Saudi berhasil mengakhiri babak pertama sebagai lini pertahanan terkuat di turnamen tanpa gawangnya bergetar oleh satu gol pun, memberikan ketenangan besar bagi suporternya serta ambisi yang sah untuk bersaing secara kuat memperebutkan gelar.

Pesta lima gol bersejarah Yaman dan tersingkirnya sang juara bertahan

Timnas Yaman meledakkan salah satu kejutan terbesar dan paling menonjol dalam sejarah babak penyisihan grup Piala Teluk, yaitu ketika bertemu lawannya Bahrain (juara bertahan) pada giornata terakhir.

Dalam pertandingan epik yang di dalamnya timnas Yaman menampilkan penampilan menyerang yang luar biasa, mereka berhasil menjebol gawang sang juara bertahan dengan lima gol berbanding dua gol (5-2).

Kemenangan besar ini bukan sekadar tiga poin biasa, melainkan masuk ke dalam sejarah sepak bola Yaman dan turnamen Teluk lewat pintu terlebar, karena menjadi kali pertama timnas Yaman berhasil mencetak 5 gol penuh dalam satu pertandingan resmi sepanjang perjalanannya dan sejarah partisipasinya di turnamen Piala Teluk, sekaligus memupuskan mimpi sang juara bertahan dalam sebuah kejutan yang mengguncang sendi-sendi turnamen.