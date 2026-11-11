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FC Bayern Munich berpisah dengan Florian Zahn, kepala tim pemanduan bakat dan perencanaan skuad sepak bola usia muda. Klub tersukses di Jerman itu mengumumkannya pada Rabu.

Dalam pernyataan resminya, Bayern menyebut perpisahan itu terjadi "atas kesepakatan bersama" setelah melalui "pembicaraan yang baik". Zahn bergabung dengan kampus Bayern dari Chelsea pada musim panas 2019, sehingga ia telah bekerja untuk klub Munich itu selama lebih dari tujuh tahun.

"Florian dan timnya telah menemukan banyak pemain berbakat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah menembus sepak bola profesional atau hampir mencapainya. Kami berterima kasih atas pekerjaannya dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya," kata direktur olahraga Christoph Freund, mengapresiasi kerja Zahn selama beberapa tahun terakhir.

Zahn juga mengenang masa kerjanya di Säbener Straße secara positif. Ia mengaku merasa "bangga dan sangat bersyukur" telah mendapat kesempatan bekerja di "klub yang saya cintai". "Setelah tujuh tahun di klub ini, saya merasa sekarang saat yang tepat untuk mengejar perkembangan pribadi dan profesional saya. Saya menantikan apa yang akan datang dan akan tetap memiliki ikatan yang kuat dengan FC Bayern. Terima kasih sebesar-besarnya kepada tim saya serta semua atasan dan rekan kerja yang telah mendukung saya selama ini."

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Siapa lagi yang harus meninggalkan FC Bayern Munich?

Dalam waktu singkat, Zahn menjadi pejabat klub kedua yang akan meninggalkan Bayern. Pada awal November, klub tersukses di Jerman itu mengumumkan bahwa mereka juga akan berpisah dengan kepala divisi pemanduan bakat Nils Schmadtke. Dalam kasus ini, perpisahan tersebut juga disebut terjadi atas kesepakatan bersama.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 14.30 KOE

Kontrak kerja Schmadtke masih berlaku hingga 31 Januari 2027. Setelah itu, ia akan meninggalkan klub. Semula, ia terikat kontrak dengan Bayern hingga musim panas 2027.

Perpisahan dengan Schmadtke sama sekali tidak mengejutkan. Ia sempat mendapat kritik di internal klub karena gaya kepemimpinannya. Putra dari mantan kiper dan manajer Bundesliga Jörg Schmadtke itu dikenal di Munich sebagai orang dekat anggota dewan direksi bidang olahraga Max Eberl. Keduanya pernah bekerja bersama di Borussia Mönchengladbach. Menurut laporan kicker, para petinggi Bayern berencana menunjuk pengganti Schmadtke dari internal klub.