Dalam rapat dewan pengawas yang dijadwalkan pada Rabu mendatang, masa depan direktur olahraga masuk dalam agenda. Menurut informasi dari Bildpembahasannya bukan lagi hanya soal evaluasi beberapa pekan terakhir, melainkan secara konkret mengenai bentuk perpisahan lebih awal dengan Krösche, meski kontraknya masih berlaku hingga 2028. Bahkan, calon pengganti potensial disebut sudah mulai dibahas di dalam forum tersebut.

Alasan di balik ancaman ledakan ini cukup kompleks. Hubungan antara Krösche dan pelatih kepala Adi Hütter disebut sudah sangat terganggu hanya setelah beberapa pekan bekerja bersama.

Krösche juga disebut tak lagi memiliki kedekatan yang jelas dengan rekan-rekannya di jajaran direksi maupun dewan pengawas. Selain keberatan internal terkait bisnis propertinya yang kontroversial di Kroasia, terutama manuvernya dengan tawaran menggiurkan dari AC Milan pada Juni meninggalkan retakan yang mendalam. Frankfurter Rundschau dan Hessische Rundfunk juga terakhir kali sama-sama melaporkan bahwa keraguan terhadap kapasitas kepemimpinan sang manajer di dalam klub telah meningkat secara masif.

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Apa yang dituduhkan kepada Markus Krösche di Eintracht Frankfurt?

Salah satu poin kritik utama juga menyangkut cara Krösche bergerak di bursa transfer. Baik di sekitar klub maupun di internal, perencanaan skuad pada musim panas dinilai tidak transparan dan membingungkan. Krösche dituduh bertindak terlalu lambat meski ada kekosongan yang jelas di dalam tim dan anggaran yang sudah disetujui oleh forum-forum klub.

Setidaknya, pada Jumat ada penyelesaian untuk satu posisi kunci: Frankfurt mengonfirmasi perekrutan kiper Noah Atubolu dari SC Freiburg.

Pemain 24 tahun itu awalnya bergabung dengan status pinjaman hingga akhir musim ke Main. Menurut keterangan klub, ada opsi pembelian yang bisa diaktifkan dan dalam kondisi tertentu akan berubah menjadi kewajiban membeli. Menurut informasi dari kicker, total paket finansialnya terdiri dari biaya peminjaman sebesar satu juta euro serta kemungkinan nilai transfer lanjutan sebesar 12,5 juta euro.

Apakah transfer ini bisa meredakan situasi bagi Krösche masih tampak meragukan. Rencananya, direktur olahraga itu akan menuntaskan keputusan personel final hingga hari penutupan bursa transfer, sebelum dewan pengawas bisa menarik rem darurat pada Rabu.