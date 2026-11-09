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Seperti dilaporkan surat kabar harian München tz, keraguan Uli Hoeneß terhadap Jamal Musiala menimbulkan keheranan di FC Bayern München karena masalah neurologis sang pemain sudah lama terkendali.

Menurut laporan itu, langkah presiden kehormatan tersebut menuai kritik di Säbener Straße. Meski alasan di balik pandangan Hoeneß disebut dapat dipahami, kalangan petinggi FCB menilai nada yang digunakannya dan waktu penyampaiannya sebagai gangguan yang tidak perlu.

Dalam acara BR "Sonntags-Stammtisch", presiden kehormatan itu menyebut situasi Musiala sebagai "dilema" dan mempertanyakan apakah pemain menyerang tersebut "akan pernah kembali memiliki kemampuan bermain seperti yang pernah ia miliki". Namun, menurut tz, pemain berusia 23 tahun itu tidak lagi mengalami gangguan terkait selama delapan pekan terakhir.

Sejak laga uji coba pada 18 Agustus di Heidenheim, ketika ia terakhir kali kolaps, langkah-langkah terapi telah membuahkan hasil. Para dokter yang merawatnya menyesuaikan kembali dosis obat-obatannya dan tetap memperkirakan bahwa pemain tim nasional itu akan pulih sepenuhnya hingga mencapai kemampuan bermainnya seperti semula. Namun, salah satu efek samping obat-obatan tersebut adalah gerakannya untuk sementara menjadi kurang gesit segera setelah obat diberikan.

Getty Images

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Jamal Musiala mengalami cedera saat bersama tim nasional Jerman

Pada 24 September, pemain yang piawai menggiring bola itu kemudian mengalami robekan serat otot saat pemanasan menjelang duel timnas Jerman di Belanda.

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Karena kembalinya Musiala ke lapangan tak kunjung terwujud dan ia baru dapat mengikuti sebagian sesi latihan tim pada Kamis lalu, Lothar Matthäus berspekulasi pada Minggu dalam acara Sky90: "Pasti ada sesuatu yang terjadi. Sebab, robekan serat otot tidak membuatmu absen selama tujuh pekan. Mungkin terjadi robekan serat otot kedua, mungkin cederanya lebih parah."

Dugaan Matthäus tidak sepenuhnya keliru. Musiala mengalami keluhan ketika beban latihannya mencapai puncak, sehingga porsinya segera dikurangi.

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Terlepas dari itu, bagi pelatih kepala Vincent Kompany, Musiala tetap menjadi sosok sentral dalam permainan menyerang klub München tersebut. Pelatih asal Belgia itu terus memberikan dukungan kepada anak asuhnya secara internal. Dari sisi permainan, Musiala menegaskan statusnya sebelum terpaksa menepi lewat gol di Liga Champions melawan Bodö serta dalam laga liga melawan 1. FC Union Berlin.

Sementara itu, Matthäus menafsirkan ucapan Hoeneß yang berusia 74 tahun sebagai upaya yang disengaja untuk memancing reaksi: "Ia mungkin ingin sedikit memacu Musiala agar bekerja keras dalam beberapa pekan dan bulan ke depan, lalu kembali seperti dulu. Jika saya berada dalam situasi Jamal Musiala, itu sudah cukup menjadi motivasi untuk menunjukkan kepada Uli: Saya sudah kembali. Dan Uli akan menjadi orang yang paling gembira, karena Jamal kembali menjadi aset bagi tim."