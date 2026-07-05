Guncangan administratif... Al-Hilal meniru model "Premier League" untuk menguasai Asia dan dunia!

Dewan Direksi Klub Al-Hilal mengumumkan langkah baru dalam proyek pengembangan sistem sepak bola mereka, yaitu dengan mengontrak tim manajemen olahraga khusus yang terdiri dari para profesional terkemuka dan berpengalaman di berbagai bidang, sebagai bagian dari rencana yang bertujuan meningkatkan efisiensi operasional olahraga serta memperkuat kesiapan klub untuk terus bersaing di semua kompetisi.

Al-Hilal menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari visi institusional yang bertujuan membangun sistem olahraga yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang berfokus pada pengembangan operasional olahraga serta memperkuat sinergi antar departemen, sehingga berdampak positif pada kinerja teknis dan administratif, sekaligus memenuhi kebutuhan tim utama sepak bola pada fase mendatang.

Dalam penunjukan terkemuka, Simon Francis asal Inggris mulai menjalankan tugasnya sebagai Direktur Teknis Sepak Bola di klub tersebut, setelah karier panjangnya di klub Bournemouth, Inggris, di mana ia menghabiskan 15 tahun sebagai pemain sebelum beralih ke bidang administrasi dan teknis.

Francis kemudian memimpin bidang strategi olahraga, perekrutan, dan pengembangan di Bournemouth, serta berkontribusi dalam pelaksanaan rencana pengembangan klub selama periode yang diwarnai persaingan ketat dan perubahan besar, yang mendorong manajemen Al-Hilal untuk memanfaatkan pengalamannya dalam memimpin proyek olahraga baru ini.

Baca juga.. Sejajar dengan para legenda.. Bagaimana Mbappé mengikuti jejak Messi dalam laga epik melawan Paraguay?

Manajemen Al-Hilal juga mengumumkan pembentukan sejumlah jabatan baru dalam jajaran manajemen olahraga, termasuk Manajer Rekrutmen, Manajer Pencari Bakat, dan Pencari Bakat Teknis Utama, serta Manajer Operasional. Para pejabat ini akan bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi olahraga klub, serta mengawasi urusan rekrutmen, pengembangan, dan pencarian bakat, guna memastikan integrasi kerja antar berbagai departemen.

Klub menegaskan bahwa proyek pengembangan sistem sepak bola akan berlanjut sesuai rencana yang telah disetujui, dengan penyelesaian tahap-tahap selanjutnya dalam waktu dekat, dan setiap perkembangan terkait akan diumumkan pada waktunya, sebagai bagian dari upaya Al-Hilal untuk memperkuat keberlanjutan kesuksesan serta mempertahankan daya saingnya di tingkat lokal, kontinental, dan internasional.