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Ruud Gullit terkejut melihat penampilan Kodai Sano dalam pertandingan Liga Champions antara Real Madrid dan PSV (5-1) pada Selasa malam. Sang pengamat menilai gelandang Jepang itu tampil sangat baik sebelum turun minum, tetapi bermain sangat buruk setelah jeda. Seusai laga, Gullit mencoba mencari penjelasan atas keruntuhan total tim asal Eindhoven itu di studio Ziggo Sport.

PSV tampil sangat baik pada babak pertama di Santiago Bernabéu dan masuk ke ruang ganti dengan keunggulan berkat penalti Ivan Perisic. Tim asuhan Peter Bosz bahkan memiliki cukup peluang untuk unggul dengan margin lebih besar saat jeda.

Namun, Guus Hiddink sudah menduga apa yang akan terjadi. "Kami juga sudah mengatakan bahwa mereka harus mencetak setidaknya tiga gol. Anda bisa merasakan ini akan terjadi, dan pada babak kedua pertandingan itu menjadi seperti anak-anak melawan pria dewasa," kata mantan pelatih itu.

Hiddink melihat tim asal Eindhoven itu tidak lagi mampu mempertahankan penguasaan bola setelah jeda. Ia juga menyoroti kualitas individu Real Madrid. "Lalu mereka memasukkan Jude Bellingham, yang tentu saja seorang fenomena. Selain gol fantastis itu, dia juga membawa begitu banyak energi bagi tim."

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Gullit menegaskan bahwa masuknya Dean Huijsen dan Ibrahima Konaté juga membuat perbedaan besar. "Kedua bek tengah itu langsung ditarik keluar karena penampilan mereka juga tidak bagus, termasuk saat menyerang. Lalu Huijsen dan Konaté masuk, dan tiba-tiba permainan menjadi tiga kali lebih cepat."

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Meski dominasi Madrid memaksa PSV mundur, Gullit menilai tim asal Eindhoven itu tidak bermain sebaik yang semestinya. Mantan pesepakbola tersebut secara khusus menyoroti penampilan Sano, yang melakukan kesalahan saat Kylian Mbappé mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1.

"Ada saat-saat ketika mereka sebenarnya bisa mempertahankan penguasaan bola. Dan itu sangat aneh: Sano tampil luar biasa pada babak pertama, tetapi bermain sangat buruk pada babak kedua. Benar-benar setiap bola jatuh ke kaki lawan."

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Para bek tengah PSV juga mendapat kritik dari Gullit, yang kesal melihat cara mereka menendang bola ke depan. "Saya sampai berpikir: pertahankan dulu penguasaan bola. Semakin lama Anda menguasai bola, semakin sedikit gelombang serangan yang menerjang Anda. Mereka sama sekali tidak berhasil melakukannya, padahal ada kesempatan untuk itu."

Menurut Gullit, PSV mendapat pelajaran yang sangat menyakitkan di Madrid. "Mereka membuat Anda merasa ada sesuatu yang bisa diraih. Lalu Anda berpikir: semuanya berjalan lancar. Anda diberi ruang dan mulai bermain."

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"Lalu Anda berpikir bisa kembali bermain dengan nyaman pada babak kedua, tetapi tiba-tiba permainan menjadi jauh lebih cepat dan kualitas mereka begitu tinggi," lanjut Gullit.