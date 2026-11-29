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Borussia Dortmund pantas menelan kekalahan pertama musim ini dari Bayer Leverkusen pada pekan ke-11 Bundesliga setelah tampil pasif hampir sepanjang laga, tetapi tetap memuncaki klasemen. Berikut nilai dan ulasan setiap pemain.

Felix Nmecha, pemain Dortmund terbaik bersama kiper Gregor Kobel, membawa BVB unggul lebih dulu lewat aksi solo gemilang menembus pertahanan Leverkusen (8). Namun, sejak menit ke-20, Leverkusen semakin kuat dan menciptakan banyak peluang. Lompatan Serhou Guirassy yang terlalu jauh ke arah gawang membuat gol sundulan Nico Schlotterbeck pada babak pertama tidak disahkan. Dortmund mampu mempertahankan keunggulan hingga menit ke-69, tetapi Patrik Schick dan Ezequiel Fernandez (80) kemudian mencetak gol yang memastikan kemenangan Leverkusen.

Baca laporan lengkap pertandingan di sini.

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Nilai Pemain BVB vs Bayer Leverkusen: Gregor Kobel

Melakukan penyelamatan gemilang saat Schick melepaskan tembakan dari jarak sangat dekat (23), lalu kembali beraksi tak lama kemudian ketika Ibrahim Maza muncul di depan gawang. Setelah penyelamatannya atas peluang Moreira, para pemain Dortmund patut berterima kasih kepada kiper mereka karena masih unggul 1-0 setelah 30 menit. Pergelangan kakinya terkilir pada menit ke-37, tetapi ia melanjutkan pertandingan setelah mendapat perawatan singkat. Sebelum skor menjadi 1-1, yang tak mampu dicegahnya, ia telah mencatatkan lima penyelamatan gemilang. Ia juga tak berdaya saat skor menjadi 1-2, tetapi kemudian melakukan penyelamatan bagus atas peluang Diaby. Nilai: 2.

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Nilai Pemain BVB vs Bayer Leverkusen: Joane Gadou

Kembali menampilkan permainan yang nyaris tak mengundang kritik, meski kali ini ia tidak menunjukkan momen-momen brilian yang membuat kami terpukau di Liga Champions pada tengah pekan. Umpan salahnya menjadi awal dari rangkaian panjang kesalahan Dortmund yang berujung pada gol Fernandez untuk skor 2-1. Nilai: 3,5.

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Nilai Pemain BVB vs Bayer Leverkusen: Waldemar Anton

Keberhasilannya merebut bola saat menekan di area tinggi mengawali gol Felix Nmecha yang membuat skor menjadi 1-0. Namun, tak lama kemudian ia sudah menerima kartu kuning. Ia membiarkan para pemain Leverkusen cukup leluasa ketika mereka semakin dominan pada babak pertama. Ditarik keluar pada menit ke-70. Nilai: 4.

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Nilai Pemain BVB vs Bayer Leverkusen: Nico Schlotterbeck

Meski tidak melakukan kesalahan pada babak pertama, ia tampak tak mampu membendung Leverkusen ketika lawan semakin kuat. Ia kemudian benar-benar sial: sundulan kerasnya yang seharusnya membuat skor menjadi 2-0 tidak disahkan karena gerakan Serhou Guirassy yang terlalu aktif ke arah gawang membuat Guirassy dinyatakan terlibat aktif dalam posisi offside. Setelah jeda, ia beberapa kali tampil kuat dalam bertahan. Ia juga tak mampu mencegah gol Fernandez yang membuat skor menjadi 2-1. Nilai: 3,5.

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Nilai Pemain BVB vs Bayer Leverkusen: Daniel Svensson

Memulai laga di sisi kanan, posisi yang tidak biasa baginya, dengan tugas menekan Moreira dan Fernandez. Pada babak pertama, ia melakukannya cukup baik ketika menguasai bola. Namun, ia sangat jarang mendapat bola. Sebagai contoh, ia sama sekali tidak menghasilkan umpan silang sepanjang babak pertama. Dalam bertahan, ia sesekali tampak agak kewalahan. Ia tetap berada di sisi kanan bahkan setelah bek kanan Julian Ryerson masuk. Ia kalah dalam duel terakhir melawan Diaby sebelum umpan silang yang menghasilkan gol Leverkusen untuk skor 2-1. Nilai: 4,5.

Nilai Pemain BVB vs Bayer Leverkusen: Jobe Bellingham

Jauh lebih jarang terlihat dibanding saat melawan FC Arsenal, ia beberapa kali meminta bola tanpa hasil. Ia memenangi empat dari lima duel dan melakukan banyak aksi bertahan yang bagus. Namun, dalam duel udara yang berujung pada gol penyama kedudukan 1-1, ia terlalu mudah dikalahkan dan langsung ditarik keluar setelahnya. Nilai: 4.

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Nilai Pemain BVB vs Bayer Leverkusen: Joey Veerman

Pemain yang paling sering menerima bola di kubu Dortmund ini mengirim tendangan bebas berbahaya ke kotak penalti pada menit ke-42, yang menghasilkan peluang ketiga Dortmund dalam pertandingan. Seperti biasa, umpannya akurat. Di luar itu, ia banyak dituntut membantu pertahanan dan berhasil merebut banyak bola. Namun, pada akhirnya ia pun tak lagi mampu memberi pengaruh besar pada permainan BVB. Nilai: 4.

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Nilai Pemain BVB vs Bayer Leverkusen: Felix Nmecha

Dari kejauhan, cara ia menggiring bola melewati pertahanan Leverkusen sebelum gol pembuka 1-0, dengan kaki panjangnya dan bola tetap dekat di kaki, awalnya tampak sedikit kaku. Namun, baik dribel maupun tembakannya sebenarnya sangat bagus. Gol yang indah, dengan selebrasi yang tidak mengundang kecurigaan, tanpa mahkota atau hal lain yang sarat simbol . Ia bahkan punya peluang membuat skor menjadi 2-0 pada menit ke-42 setelah tendangan bebas Veerman. Ia menyiapkan peluang bagus Guirassy pada menit ke-54. Ia juga kuat dalam bertahan, memenangi sebagian besar duelnya dan mencuri bola di lini tengah. Pemain Dortmund terbaik. Nilai: 2,5.

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Nilai Pemain BVB vs Bayer Leverkusen: Maximilian Beier

Gagasan Niko Kovac adalah menempatkan Beier yang cepat sebagai pemain hibrida di sisi lapangan untuk menghadapi para pemain Leverkusen yang cepat. Rencana itu sesekali hanya berhasil di atas kertas karena Beier dan Nmecha, yang secara posisi ditempatkan di depannya, kerap mengisi ruang yang sama. Pembagian posisi mereka kemudian membaik dan Beier pun sedikit lebih mengancam. Namun, kehilangan bola sepuluh kali sebelum diganti bukan jumlah yang sedikit. Nilai: 4,5.

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Nilai Pemain BVB vs Bayer Leverkusen: Konstantinos Karetsas

Kembali mendapat kesempatan menjadi starter seperti pekan lalu saat bertandang ke Borussia Mönchengladbach. Ia bekerja keras di sisi kanan serangan dan kerap berlari dengan kecepatan penuh. Menjelang gol pembuka 1-0, ia meneruskan bola kepada Nmecha lewat umpan pendek, lalu menghalangi pemain lawan untuk membuka jalur lari Nmecha. Ia sangat bersemangat bermain dan terus menjadi penggerak serangan pada awal laga. Namun, setelah beberapa pelanggaran, ia juga beberapa kali terbaring cukup lama di lapangan dan harus diganti pada babak pertama setelah berduel dengan Facundo Medina, dengan wajah menahan sakit . Ia terancam harus absen untuk ketiga kalinya musim ini. Nilai: 2,5.

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Nilai Pemain BVB vs Bayer Leverkusen: Serhou Guirassy

Kontrol bola yang buruk pada menit ke-26 menggagalkan peluang yang berpotensi bagus dan membuat sang penyerang melakukan pelanggaran menyerang yang cukup keras pada laga kembalinya ke susunan starter. "Kalau Serhou bilang dia fit, Niko percaya kepadanya," kata pelatih Kovac kepada DAZN sebelum pertandingan. Guirassy mungkin memang fit, tetapi penampilannya tidak bagus. Lompatan yang tak perlu ke arah gawang dan kiper Mark Flekken setelah sundulan Nico Schlotterbeck membuat gol tersebut dengan tepat dianulir karena offside. Salah satu momen ketika ia kehilangan bola juga menghasilkan peluang berbahaya bagi Leverkusen. Ia menyia-nyiakan peluang dari posisi menjanjikan pada menit ke-54. Malam itu bukan miliknya. Kovac menggantinya dengan Ryerson setelah sekitar satu jam, keputusan yang sangat tidak dipahaminya. Nilai: 5.

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Nilai Pemain BVB vs Bayer Leverkusen: Para Pemain Pengganti

Fabio Silva: Masuk pada menit ke-38 menggantikan Karetsas yang cedera. Tiga menit kemudian, kepalanya berbenturan dengan kepala Edmond Tapsoba, tetapi ia tetap melanjutkan pertandingan. Tendangan bebas setelah insiden itu menghasilkan peluang Nmecha yang bisa saja membuat skor menjadi 2-0. Ia tidak melepaskan tembakan ke gawang, bahkan setelah maju ke lini depan. Nilai: 4.

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Julian Ryerson: Bek kanan ini masuk pada menit ke-63 menggantikan Guirassy. Karena sisi kanan sudah ditempati Svensson, yang posisi aslinya bek kiri, Ryerson menempati sisi kiri. Nilai: 4.

Carney Chukwuemeka: Masuk menggantikan Jobe Bellingham setelah skor menjadi 1-1 dan punya peluang mencetak gol penyama kedudukan 2-2. Nilai: 3,5.

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Ramy Bensebaini: Menggantikan Waldemar Anton setelah skor menjadi 1-1. Baru saja masuk, ia sudah kehilangan Moussa Diaby, yang nyaris membawa Leverkusen unggul. Ia sering menguasai bola, tetapi tak pernah tampak benar-benar meyakinkan. Nilai: 4.

Ethan Nwaneri: Masuk menggantikan Maximilian Beier setelah skor menjadi 1-1. Ia sempat membuat para pendukung Dortmund berseru ketika menerobos dari sisi kiri dan mengoper bola ke tengah, tetapi tidak ada rekan setim di sana. Nilai: 4.