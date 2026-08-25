Pemain internasional Brasil Bruno Guimaraes menunjukkan antusiasme besarnya untuk menjadi bagian dari proyek teknis pelatih Mikel Arteta di Arsenal, seraya menegaskan hasratnya untuk berkontribusi dalam membangun "era emas" dan meraih semua gelar yang mungkin bersama klub asal London itu, usai kepindahannya dari Newcastle United dalam kesepakatan senilai 75 juta pounds sterling.

Arsenal sendiri membuka perjalanan mempertahankan gelar Liga Primer Inggris dengan kemenangan telak atas Coventry City tanpa balas tiga gol di Stadion "Emirates", hanya beberapa hari setelah meraih Community Shield usai mengungguli Manchester City dengan skor yang sama di Cardiff.

Guimaraes absen dari laga pembuka tersebut karena cedera ringan di perut bagian bawah yang dialaminya selama pertandingan melawan City, seraya menyebutkan bahwa ia terus beradaptasi dengan gaya kerja baru dan rekan-rekan setimnya.

Guimaraes, dalam sebuah wawancara dengan jaringan "Men In Blazers" melalui "YouTube", menegaskan fleksibilitas taktisnya dan kesiapannya untuk mengisi posisi apa pun di lini tengah berdasarkan visi Arteta, dengan mengatakan: "Saya menunjukkan kesiapan penuh saya untuk bermain di posisi mana pun yang ditentukan pelatih. Kami tidak memberi batasan pada ambisi kami, melainkan bersaing untuk semua turnamen, dan kemampuan yang dimiliki tim ini sangat besar serta memberi kami peluang besar untuk meraih banyak gelar."

Mengenai gelar-gelar yang ingin ia tambahkan ke dalam catatannya, bintang Brasil itu mengatakan menurut apa yang dilaporkan surat kabar Inggris "The Sun": "Saya ingin memenangkan Liga Primer Inggris, Liga Champions Eropa, Piala FA, dan Piala Liga; segalanya mungkin, yang saya inginkan hanyalah menang tanpa peduli apa pun, dan seperti yang saya katakan, saya orang yang sangat kompetitif dan setiap turnamen sangat penting bagi saya."

Ia menambahkan: "Tentu saja, memenangkan Liga Primer Inggris dan Liga Champions Eropa akan terasa sangat istimewa. Saya punya ruang yang luas untuk tato-tato gelar, saya tidak tahu persis di mana akan saya letakkan, tetapi mungkin di kaki saya."

Ia melanjutkan: "Nomor punggung saya dan kisah yang dijalani ayah saya memberi saya inspirasi berlipat ganda. Setiap kali mengenakan jersey ini, saya mengingatkan diri sendiri dari mana saya berasal dan dari mana keluarga saya berasal; bukan hanya ayah saya, tetapi ibu saya dan semua orang. Mereka memberi saya dorongan untuk terus melangkah dan semangat untuk sukses apa pun yang terjadi."

Ia menutup: "Inilah pola pikir yang ingin saya tanamkan pada anak-anak saya ketika mereka besar nanti, karena keluarga saya telah menempuh perjalanan yang sangat panjang, dan kini saatnya untuk naik dan berkembang lebih jauh. Ayah saya selalu percaya pada saya, begitu pula ibu saya. Dan pada saat-saat ketika saya ingin menyerah saat masih anak-anak, dan ketika saya menerima penolakan pertama dalam karier saya, mereka berkata kepada saya: "Tidak, kamu tidak akan menyerah", situasi itu sangat menentukan, dan hari ini saya menyebut diri saya sebagai seorang pejuang karena saya telah melewati banyak sekali keadaan dan kesulitan dalam hidup saya."

Perlu disebutkan bahwa Arsenal bersiap menghadapi Aston Villa pada hari Senin mendatang, di tengah kemungkinan tampilnya bek Inggris Ezri Konsa melawan mantan timnya usai bergabung dengan Arsenal dalam kesepakatan senilai 51 juta pounds sterling.