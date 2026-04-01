Guardiola yang menentukan keputusannya... dan Manchester City telah menetapkan penggantinya

Pihak manajemen Manchester City telah menetapkan sikap awalnya terkait masa depan pasca-Pep Guardiola, di tengah ketidakpastian yang menyelimuti masa depan pelatih asal Spanyol tersebut, yang kontraknya bersama juara Inggris itu hanya tersisa satu tahun lagi.

Menurut pakar transfer terkenal Fabrizio Romano, para petinggi klub menilai pelatih asal Italia, Enzo Maresca, sebagai pilihan ideal untuk menggantikan Guardiola, jika sang pelatih memutuskan untuk hengkang baik pada musim panas mendatang maupun yang berikutnya, terutama mengingat keyakinan penuh terhadap kemampuan teknisnya serta pengetahuannya yang mendalam tentang filosofi klub.

Romano menjelaskan dalam sebuah video di kanal YouTube-nya bahwa Manchester City tidak memiliki niat untuk melepas Guardiola, karena pelatih asal Spanyol itu mendapat kepercayaan penuh dari manajemen, yang memberinya kebebasan untuk mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya.

Di sisi lain, Guardiola tetap tenang menghadapi masa depannya, di mana ia sering menyinggung musim depan dalam pernyataannya, sambil terus mengingatkan bahwa kontraknya masih berlaku untuk satu tahun lagi, tanpa memutuskan sikapnya secara definitif hingga saat ini.

Di sisi lain, Maresca tidak dipertimbangkan untuk melatih Manchester United atau Tottenham, mengingat ia menyadari betapa dihargainya dirinya di Manchester City, dan ia menantikan kemungkinan untuk mengambil alih tugas tersebut di masa depan.

Baca juga:

Guardiola mengajukan permintaan kepada Haaland terkait Real Madrid