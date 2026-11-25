Bagikan Ikuti GOAL di Google

Setelah 17 tahun penuh kejayaan dan tekanan tanpa henti, Pep Guardiola memutuskan untuk berhenti sejenak dan menarik napas. Sepuluh tahun penuh di pucuk pimpinan Manchester City, dengan 41 gelar resmi yang diraihnya, sudah cukup baginya untuk memberi diri istirahat yang telah lama dinantikan pada musim panas ini. Ini merupakan rehat kedua dalam kariernya setelah jeda terkenalnya di antara Barcelona dan Bayern Munich.

Iklan

Dalam sebuah perjalanan khusus ke Brasil, Guardiola tampil dalam wawancara istimewa bersama mantan rekannya di "tim emas" Barcelona, legenda Romario, yang diterbitkan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo". Di sana, putra Santpedor itu membuka isi hatinya dan mengungkap mimpi-mimpi yang tidak terwujud, keputusan-keputusan yang tidak ia sesali, serta rahasia-rahasia yang belum pernah ia ceritakan sebelumnya.

Neymar, mimpi yang tak pernah terwujud

Dari semua bintang yang pernah dilatih Guardiola, ada satu nama yang terus menghantuinya sebagai mimpi yang tidak terwujud: Neymar da Silva, bintang Santos asal Brasil.

Pep mengakui bahwa ia telah berusaha sekuat tenaga meyakinkan bintang Brasil itu untuk bergabung dengan Bayern Munich, sebelum Neymar memilih jalannya ke Camp Nou. Meski upaya itu gagal, Guardiola menegaskan bahwa pemain Brasil tersebut telah mengambil keputusan yang tepat.

Kekaguman pelatih asal Spanyol itu terhadap Neymar bermula sejak final Piala Dunia Antarklub 2011, ketika Barcelona menghancurkan Santos. Saat itu ia berkata dalam hati: "Saya berharap bisa melatihnya."

Iklan Iklan

Pep memuji kelancaran permainan, keindahan, dan keberanian Neymar, lalu kemudian menikmati penampilannya saat membentuk trio menakutkan yang terkenal bersama Lionel Messi dan Luis Suarez.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya SAB Champions League 12.45 BAR Tonton

Bahkan, Pep melangkah lebih jauh dengan menegaskan pada kesempatan sebelumnya, menurut surat kabar Spanyol tersebut: "Seandainya Neymar bertahan di Barcelona dan tidak pindah ke Paris Saint-Germain, tim itu akan memenangi Liga Champions dua atau tiga kali lagi."

Messi: Saya tidak menghubunginya demi menghormati Barcelona

Ketika topik Lionel Messi diangkat dalam wawancara yang berlangsung di Brasil itu, Guardiola memperlihatkan sisi paling manusiawi dari kepribadiannya.

Iklan

Meski Messi sempat nyaris bergabung dengan Manchester City pada musim panas 2020, ketika ia mengajukan permintaan resmi untuk meninggalkan Barcelona, Pep menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berusaha merekrutnya. Alasannya bukan soal olahraga atau finansial, melainkan murni emosional.

Pelatih asal Katalonia itu menegaskan: "Saya tidak pernah menghubungi Messi sejak meninggalkan LaLiga. Saya pendukung Barcelona, dan saya lebih memilih dia tetap di sana."

Iklan

Mengenai rivalitas bersejarah antara Messi dan Cristiano Ronaldo, Guardiola menilai hal itu merupakan berkah bagi keduanya. "Mereka saling membantu satu sama lain untuk mempertahankan level seperti itu," ujarnya, seraya memuji kemampuan mencetak gol bintang Portugal tersebut dan menyebutnya sebagai "pemain kompetitif kelas atas".

Lamine Yamal, pewaris baru

Ketika Guardiola ditanya siapa yang akan meneruskan estafet setelah Messi dan Ronaldo, ia tidak ragu sedikit pun. Pilihannya jatuh pada Lamine Yamal, bintang Barcelona saat ini sekaligus pemakai kostum nomor 10.

Iklan

"Saya rasa Yamal memiliki sesuatu yang berbeda. Dia punya hasrat untuk menjadi yang terbaik," kata Pep, seraya menegaskan bahwa ambisi itulah yang membedakannya dari semua pemain lain.

Guardiola juga berbicara tentang mentor terbesarnya, Johan Cruyff, yang pernah melatih dirinya dan Romario. Ia mengakui bahwa Cruyff adalah pelatih terbaik yang pernah ia miliki sepanjang hidupnya, sosok yang mengajarinya memahami permainan secara menyeluruh, seraya menegaskan bahwa "melatih tidak hanya sebatas taktik".

Iklan

Italia, tawaran yang memalukan

Dalam sebuah kejutan besar, Guardiola mengungkapkan bahwa setelah meninggalkan Manchester City, ia menerima tawaran menggiurkan untuk melatih timnas Italia dan sempat berdiskusi dengan Paolo Maldini dan Leonardo, tetapi pada akhirnya ia menolaknya.

Guardiola menutup: "Ini pertama kalinya saya membicarakan hal ini, tetapi saya merasa malu menolak tawaran dari negara seperti Italia." Ia menjelaskan bahwa seandainya tawaran itu datang beberapa tahun sebelumnya, ia akan menerimanya, tetapi kelelahan setelah 17 tahun bertanding setiap tiga hari mengalahkan semangatnya untuk menjalani tantangan baru.