Guardiola mengungkap tim-tim favoritnya di Piala Dunia... dan menetapkan syarat agar Spanyol bisa menjuarai turnamen tersebut

Pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, yang menjabat sebagai manajer teknis Manchester City, mengungkapkan tim-tim nasional mana saja yang akan ia dukung selama putaran final Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa ia tidak mendukung satu tim nasional tertentu, melainkan lebih mendukung para pemain yang ia sayangi secara khusus.

Guardiola mengatakan dalam wawancara dengan situs OKX: “Di Piala Dunia, saya akan memilih para pemain yang saya sukai. Saya tidak mendukung satu tim tertentu, melainkan selalu mendukung tim-tim yang memiliki pemain yang saya sukai dan pernah bermain bersama mereka, dan saya akan senang mendukung mereka.”

Pelatih asal Katalonia itu menegaskan: “Jika Argentina menjuarai Piala Dunia, ada pemain-pemain yang saya kenal di sana, dan hal yang sama berlaku untuk Prancis. Sedangkan Portugal, mereka memiliki pemain-pemain yang saya kagumi karena kerja sama tim mereka yang apik.”

Pep menambahkan bahwa ia akan mengikuti tiga tim secara khusus selama turnamen ini, yaitu Argentina, Prancis, dan Portugal, karena menurutnya tim-tim tersebut memiliki nama-nama yang terkait dengannya selama kariernya.

Mengenai peluang timnas negaranya, Guardiola berbicara tentang kesempatan Spanyol untuk meraih gelar pada 19 Juli, sambil menekankan bahwa kuncinya terletak pada bakat individu di dalam sistem tim.

Guardiola menjelaskan bahwa Spanyol memiliki generasi muda yang luar biasa yang dipimpin oleh Pedri dan Lamine Yamal, namun ia menetapkan syarat utama untuk meraih gelar tersebut, yaitu kesiapan Rodri, di mana ia mengatakan: “Jika Rodri mampu membuktikan dirinya di lini tengah bersama Pedri dan Lamine, dan jika ia dalam kondisi terbaiknya, maka Spanyol bisa membuat perbedaan.”