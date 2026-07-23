Kemungkinan Pep Guardiola menjabat sebagai pelatih timnas Italia kembali mencuat, setelah Presiden Federasi Sepak Bola Italia, Giovanni Malagò, mengakui adanya kontak dengan pelatih asal Spanyol tersebut, meskipun ia tidak menjamin bahwa pembicaraan itu akan membuahkan hasil.

Bahkan Malagò dalam pernyataannya sampai mengatakan bahwa dalam kasus Guardiola, bisa saja dibuat "pengecualian" di tingkat anggaran untuk membayar gajinya.

Di sisi lain, surat kabar "La Gazzetta dello Sport" pada hari Kamis ini melaporkan bahwa pelatih asal Catalonia itu meminta 20 juta euro per tahun untuk melatih timnas Italia, atau dua kali lipat dari jumlah yang dikabarkan siap dibayarkan oleh Federasi Sepak Bola Italia.

Menurut surat kabar Italia tersebut, permintaan ini bertujuan untuk membuat Italia mundur agar menolak, sebab Guardiola sebelumnya sempat menyiratkan bahwa ia lebih memilih beristirahat setelah 10 tahun yang dihabiskannya bersama Manchester City, sebelum memulai proyek lain.

Surat kabar itu menegaskan bahwa Guardiola masih menjadi kandidat favorit di mata para direktur olahraga di Italia, Paolo Maldini dan Leonardo, tetapi tidak dengan harga tersebut.

Dari sinilah dimulai perjalanan mencari pelatih baru untuk Azzurri, dan terlepas dari Guardiola, Andrea Pirlo adalah kandidat paling menonjol, disusul Roberto Mancini kemudian Antonio Conte.

Perlu dicatat bahwa timnas Italia gagal lolos ke Piala Dunia dalam 3 edisi terakhir: 2018, 2022, dan 2026, sehingga sepak bola Italia memasuki krisis berat yang membutuhkan solusi mendasar. Karena itulah muncul pemikiran untuk mendatangkan Guardiola demi mengembalikan Italia ke peta dunia.