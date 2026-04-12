Guardiola mengancam Arsenal: Pengalaman memberi kami keunggulan di Liga Premier

Pep Guardiola, pelatih Manchester City, menegaskan bahwa pengalaman timnya dalam meraih kemenangan beruntun yang nyaris sempurna di fase akhir musim ini mungkin akan memberi keunggulan bagi timnya atas Arsenal dalam perebutan gelar juara Liga Inggris.

Tim asuhan Mikel Arteta telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menjauh di puncak klasemen dengan selisih 12 poin, Sabtu kemarin, setelah menderita kekalahan 2-1 dari Bournemouth di Stadion Emirates.

Guardiola berpendapat bahwa Manchester City harus meraih hasil maksimal dalam delapan pertandingan tersisa jika ingin menyalip Arsenal, dimulai dari laga melawan Chelsea pada Minggu, sambil mengingatkan bahwa City pernah meraih sembilan kemenangan beruntun di akhir musim 2023-2024 untuk merebut gelar dari Arsenal.

Guardiola meyakini pengalaman tersebut bisa menjadi penentu, terutama dengan adanya laga head-to-head antara kedua rival di Stadion Etihad pada 19 April mendatang.

Pelatih City itu mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir oleh ESPN: "Anda harus memenangkan setiap pertandingan, dan kami pernah melakukannya di masa lalu, jadi kami mampu mengulanginya, dan mungkin kami tahu persis apa yang harus kami lakukan untuk merebut gelar."

Pep melanjutkan, "Kami sekarang tidak berada di peringkat ketujuh atau kedelapan di Liga Premier Inggris seperti musim lalu, kami berada di peringkat kedua dan sedang berjuang."

Di saat Arsenal mengalami penurunan performa, tampaknya Manchester City mulai kembali ke performa terbaiknya, di mana tim asuhan Arteta kalah dalam tiga dari empat pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, sementara City tampil mengesankan melawan Arsenal di final Piala Liga dan Liverpool di Piala FA.

Guardiola menambahkan: "Seharusnya perubahan ini terjadi lebih awal di musim ini agar kami memiliki lebih banyak peluang... bukan begitu?"

Dia melanjutkan: "Inilah kenyataannya, setiap kali kami mampu melakukannya, kami akan melakukannya, tetapi untuk memenangkan gelar, kami harus melakukannya setiap tiga hari."

Pelatih asal Spanyol itu menyimpulkan: "Tim ini tidak konsisten sepanjang musim, tapi kami masih ada di sini. Kami masih punya semifinal Piala FA untuk mencapai final, dan kami akan bersaing di Liga Inggris hingga akhir. Ini belum berakhir."



Baca juga: Guardiola: Sangat kecewa dengan Bernardo Silva.. dan ini adalah keputusan terbaik yang pernah saya ambil