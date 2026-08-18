Dalam momen yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengungkap besarnya keruntuhan yang dialami Manchester City di balik layar, Pep Guardiola meledakkan amarahnya di depan para pemainnya lewat pidato berapi-api dan mengejutkan, hingga sampai pada ancaman untuk mengundurkan diri.

Dalam peristiwa yang ditampilkan film dokumenter baru berjudul "Obsesi Indah" yang tayang di platform Amazon Prime, pelatih asal Catalonia itu menyoroti dua tahun terakhirnya di dalam markas klub. Film yang terdiri dari empat episode ini mendokumentasikan dengan kameranya momen krusial pada November 2025, setelah kekalahan 0-2 dari Bayer Leverkusen di Liga Champions.

Pidato Ledakan

Guardiola tak mampu menahan emosinya di dalam ruang ganti, dan berteriak kepada para pemainnya dengan berkata: "Teman-teman, ini memalukan, aku sudah muak, kawan-kawan! Kalian semua harus memiliki mentalitas aku akan buktikan pada mereka bahwa akulah yang terbaik, aku akan buktikan pada pelatih gagal ini bahwa aku lebih baik dari yang lain. Ini adalah persaingan di antara kalian, dan di mana persaingan itu hari ini?"

Ia menambahkan dengan kepahitan yang jelas: "Aku merasa sedih, aku merasa kecewa pada diriku sendiri karena hal-hal bodoh yang aku coba lakukan agar kalian merasa aman, terlindungi, dan percaya diri. Aku merasa seperti orang bodoh."

Ancaman Membunuh

Pidato itu berubah dari teguran menjadi kecaman keras, di mana Guardiola mengungkap besarnya pengorbanan pribadinya, dengan berkata: "Aku tiba di sini pukul delapan pagi, kawan-kawan, aku menghabiskan berjam-jam mencoba menyentuh hati kalian, dan ketika aku tidak berhasil, aku merasa sangat frustrasi.. kalian tidak membalas kebaikanku. Tahukah kalian apa yang akan terjadi? Kalian akan mendapatkan pelatih lain."

Ia melanjutkan dengan nada ancaman yang tak biasa didengar para pemainnya: "Jika aku melihat satu wajah sedih di akhir musim, aku akan membunuh kalian. Jika aku melihat wajah kalian mengeluh tentang sesuatu ketika aku mengambil keputusan, aku akan membunuh kalian. Sialan, bekerjalah lebih keras, bekerjalah lebih baik, jalanilah hidup yang lebih baik."

Perceraian dan Kesepian

Persoalannya tidak berhenti pada sisi teknis, tetapi film dokumenter itu juga mengungkap sisi kemanusiaan yang melelahkan dari sang pelatih. Dalam momen keterusterangan yang menyakitkan, Guardiola menegur para pemainnya atas kurangnya keberanian dan komitmen, dan mengaitkannya dengan kondisi keluarganya yang sulit.

Ia berkata: "Kalian boleh saja kalah, dan aku sangat membela kalian, tetapi kurangnya keberanian, gairah, cinta, dan keinginan untuk menang ini adalah hal yang tidak bisa diterima. Aku menjalani hidupku, aku sedang melalui kondisi perceraianku, dan keluargaku jauh dariku karena kalian semua, dan apa yang aku dapatkan sebagai gantinya? Penampilan memalukan ini, ini sungguh memalukan, kawan-kawan."

Ia menutup pidatonya yang mengguncang ruang ganti dengan kalimat mengejutkan yang merangkum segalanya: "Sialan, aku sudah muak, ketika aku melihat penampilan ini, aku merasa lelah dan kosong, aku ingin mengundurkan diri, aku merasa kesepian, ketika kalian bermain dengan cara seperti ini, aku merasa kesepian.. kalian tidak akan melihatku besok."