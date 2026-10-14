Pada momen krusial dalam sejarah Manchester City, sang legenda memutuskan untuk kembali. Pep Guardiola tak sanggup melihat kapalnya tenggelam dari kejauhan, sehingga ia secara sukarela memimpin kampanye tanggapan publik City atas putusan yang menyatakan klub bersalah melanggar aturan finansial, beberapa jam sebelum duel krusial menghadapi Paris Saint-Germain.

Meski telah meninggalkan posisinya sebagai pelatih pada musim panas lalu, juru taktik asal Spanyol berusia 55 tahun itu masih dianggap sebagai simbol terbesar dan paling dihormati di Etihad, dan ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya setelah keluarnya putusan yang disebut tidak adil terhadap klub.

Kembali secara sukarela untuk memimpin pertempuran

Surat kabar Inggris "The Sun" mengungkap bahwa Guardiola sangat memahami besarnya pengaruhnya di tingkat global, dan ia selalu ingin mengambil alih kendali pada saat putusan itu dikeluarkan. Namun, setelah menunggu lama tanpa adanya keputusan, ia terpaksa pergi pada musim panas.

Akan tetapi, sejak putusan yang menyatakan City bersalah atas 114 dakwaan dikeluarkan, Guardiola merilis pernyataan yang menegaskan keinginannya untuk mendukung klub yang ia cintai itu "di setiap langkah pertempuran". Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa ia akan tiba di Manchester pada siang hari Rabu ini untuk menggelar pembicaraan langsung dengan ketua dewan direksi Khaldoon Al Mubarak dan sahabat dekatnya, Ferran Soriano.

Guardiola diperkirakan akan duduk di samping Khaldoon Al Mubarak di tribune VIP selama pertandingan melawan Paris Saint-Germain, sebagai pesan yang jelas dari klub untuk menampilkan front yang bersatu dan kokoh di hadapan dunia.

Dalam sebuah gestur yang menyentuh bagi para suporter, surat kabar itu memastikan bahwa klub telah mencetak kartu khusus bertuliskan huruf "CTID" singkatan dari "City Till I Die" (City sampai mati) untuk dibagikan kepada para penonton yang duduk di tribune Pep Guardiola.

Aliansi Eropa yang tak terduga

Setelah pertandingan, Guardiola diperkirakan akan bertemu dengan pelatih City saat ini, Enzo Maresca, serta pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, sebelum ia segera meninggalkan Manchester.

Sumber-sumber dekat Guardiola menegaskan kepada surat kabar Inggris tersebut bahwa ia sebenarnya tidak merencanakan kembali secepat ini, tetapi mengingat situasi saat ini dan keyakinannya yang kuat terhadap manajemen klub, ia bertekad mendukung mereka hingga akhir.

Langkah ini datang pada saat Manchester City secara resmi mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan kepada mereka, dengan janji melanjutkan perjuangan untuk membersihkan nama klub.

Tampaknya City justru bisa mendapatkan dukungan dari Eropa lebih besar daripada dari para rivalnya di Premier League, hal yang ditegaskan oleh Luis Enrique, mantan rekan Guardiola di Barcelona. Ia berkata sebelum duel penentuan tersebut: "Ketika pertama kali mendengar keputusan itu, saya merasa terkejut, tetapi kita harus menghormati prosesnya dan menunggu hasil banding."

Ia melanjutkan: "Saya berharap segalanya berjalan baik bagi Manchester City, karena apa yang mereka tampilkan di atas lapangan sangat luar biasa, dan mereka sepenuhnya berhak atas gelar-gelar yang mereka raih."

Sementara itu, sang kapten Ruben Dias menegaskan bahwa ruang ganti masih tetap solid. Ia berkata: "Saya merasa berbicara untuk seluruh tim, kami sangat tenang, kami percaya kepada klub, dan kami sangat fokus untuk menikmati sepak bola."







