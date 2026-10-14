Guardiola frustrasi di malam kelam Manchester City: Paris mengubah kepulangan sang pelatih bersejarah menjadi tenda duka

Pep Guardiola, pelatih bersejarah Manchester City asal Spanyol, mengalami kejutan besar pada malam kembalinya ke Stadion Etihad, setelah kekalahan pahit klub Inggris itu di tangan tamunya, Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain meraih kemenangan mengesankan atas tuan rumah Manchester City dengan skor 4-2, pada hari Rabu, di Stadion Etihad, dalam pekan kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Dengan kemenangan ini, klub Prancis itu menambah koleksi poinnya menjadi 6, sementara perolehan tuan rumah terhenti di 3 poin.

Guardiola sendiri telah meninggalkan jabatannya sebagai manajer Manchester City pada akhir musim lalu, setelah menjalani era bersejarah bersama klub tersebut, yang di dalamnya ia meraih banyak gelar.

Kepulangan yang penuh emosi ke Stadion Etihad

Pelatih asal Spanyol itu mendapat sambutan meriah dan sorakan menggema dari para suporter Manchester City saat ia muncul di tribune Stadion "Etihad" dalam laga mantan klubnya melawan Paris Saint-Germain.

Pep bertemu dengan ketua dewan direksi Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, dan CEO Manchester City, Ferran Soriano, serta duduk di dekat Nasser Al-Khelaifi, presiden Saint-Germain.

Kepulangan pelatih Spanyol itu datang pada momen sensitif bagi klub Inggris tersebut, setelah sebuah komisi independen bulan lalu menyatakan klub bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran terhadap regulasi keuangan Liga Primer Inggris.

Guardiola (55 tahun) sebelumnya menyatakan dukungannya kepada Manchester City setelah keputusan tersebut keluar, dengan menegaskan keterikatannya yang berlanjut dengan klub yang ia tangani selama sepuluh tahun, dan di dalamnya ia meraih 20 gelar.

Paris membalikkan segalanya

Namun Guardiola menerima kejutan besar dari rekan senegaranya, Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, yang membawa timnya menang atas Manchester City dengan empat gol berbalas dua.

Kamera memperlihatkan tanda-tanda kaget dan tak percaya di wajah Guardiola, terutama setelah Paris unggul tiga gol tanpa balas dalam 32 menit pertama pertandingan.

Setelah menunjukkan dukungan besar mereka kepada manajemen klub sebelum laga dimulai, dan menyambut Guardiola begitu ia tampak di tribune, para suporter juga terpukul oleh penampilan tim yang di bawah standar, khususnya pada babak pertama.

Seiring berjalannya waktu, pertandingan berubah dari kesempatan untuk mendukung manajemen klub dan menegaskan soliditas barisan, menjadi seperti "tenda belasungkawa", di mana wajah-wajah berubah dan tanda-tanda kesedihan serta penyesalan menguasai air muka semua orang, termasuk Guardiola.









Guardiola dalam bidikan kritik

Masalah Guardiola pada malam ini tidak terbatas pada kekalahan pahit Manchester City di kandangnya sendiri dan di antara para suporternya, tetapi pelatih itu juga menempatkan dirinya kembali dalam bidikan kritik.

Pada 30 September lalu, Guardiola mengeluarkan pernyataan yang di dalamnya ia menyampaikan dukungannya kepada klub Inggris yang bersamanya ia memenangi semua gelar yang mungkin diraih, termasuk enam gelar Liga Primer Inggris dan satu gelar Liga Champions Eropa.

Setelah pernyataan itu, Guardiola mendapat kritik besar baik di media massa maupun di media sosial, karena mendukung klub yang secara resmi dinyatakan bersalah.

Dengan kemunculannya hari ini di Stadion Etihad, Guardiola tidak akan jauh dari kritik lagi, karena jika ia sudah mendapat serangan besar setelah mengeluarkan sebuah pernyataan, maka persoalannya bisa berkembang ketika ia memutus pengasingan dirinya dan mendukung Manchester City secara terbuka.





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Paris meraih sukses di atas puing-puing City

Di sisi lain, Paris Saint-Germain menjadi pihak yang diuntungkan di semua level pada malam yang sulit bagi Manchester City dan para suporternya ini.

Klub Prancis itu meraih kemenangan kedua secara berturut-turut, sehingga mempertahankan nilai sempurna dan memperkuat peluangnya untuk lolos langsung ke babak berikutnya Liga Champions.

Paris memegang gelar Liga Champions pada dua musim terakhir, dan pelatihnya Luis Enrique bermimpi mempertahankannya untuk musim ketiga secara berturut-turut, demi mengulangi pencapaian pelatih Prancis Zinedine Zidane, yang meraih prestasi bersejarah tersebut bersama Real Madrid.

Yang menarik, hasil-hasil Paris musim ini mirip dengan hasil-hasil Real Madrid pada musim 2017/2018, ketika mereka mempertahankan gelar Liga Champions untuk musim ketiga secara berturut-turut.

Real Madrid memulai musim itu dengan hasil yang naik-turun di kompetisi domestik, bahkan hanya menempati peringkat ketiga di Liga Spanyol pada akhir kompetisi, namun mereka tampil berbeda di level Eropa dan berhasil naik ke podium juara.

Paris sedang menjalani awal yang sulit di level Liga Prancis musim ini, di mana mereka saat ini menempati peringkat keenam di tabel klasemen.

Paris merupakan salah satu kandidat terkuat untuk menjuarai Liga Champions musim ini, mengingat level luar biasa yang ditampilkan tim di level Eropa, hal yang mereka tegaskan di markas Manchester City.

Enrique memiliki tim yang bertumpu pada kolektivitas di atas segalanya, meski ada banyak bintang di skuadnya, dan itu merupakan keunggulan yang sangat membantu Paris dalam meraih kejayaan Eropa pada dua musim terakhir.