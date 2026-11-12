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Semua orang di Amerika Serikat membicarakan Pep Guardiola, dan semua orang menanti dia menjadi pengganti Mauricio Pochettino. Namun, di balik layar, ada nama baru yang masuk dengan kuat ke dalam daftar perhatian, sebuah nama yang memiliki pengalaman internasional yang besar, tahu cara memimpin tim nasional di turnamen-turnamen besar, dan bisa mengubah seluruh perhitungan dalam perlombaan mencari pelatih baru bagi timnas Amerika Serikat.

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Berdasarkan laporan jaringan "talkSPORT", federasi sepak bola Amerika Serikat tidak hanya menempatkan Guardiola di meja perundingan, tetapi juga mencantumkan nama baru dalam daftar singkat mereka, yaitu Roberto Martinez, mantan pelatih di Liga Primer Inggris, dan mantan pelatih timnas Belgia dan Portugal.

Perkembangan ini terjadi di saat Pochettino tampaknya sedang dalam perjalanan untuk pindah ke Manchester United, salah satu raksasa Liga Primer Inggris, setelah ia mencapai kesepakatan awal untuk menggantikan Michael Carrick, yang dipecat dari jabatannya menyusul rentetan hasil yang bencana.

Para pengambil keputusan dalam proses perubahan manajemen di Amerika Serikat sangat ingin merekrut Guardiola di atas segalanya, sebuah langkah yang dianggap sebagai mimpi yang menjadi kenyataan, tetapi pada saat yang sama mereka menyadari sulitnya meyakinkan pelatih Spanyol itu untuk memutus masa istirahatnya, sehingga mereka mulai mengkaji sejumlah alternatif serius, dan Martinez adalah nama baru yang tampil kuat.

Perlu diingat bahwa pelatih Spanyol Pep Guardiola belum melatih tim mana pun sejak musim panas lalu, ketika ia meninggalkan Manchester City setelah satu dekade yang ia habiskan di klub tersebut, sebuah dekade di mana ia mengukir sejarah tak terlupakan, dan ia telah meraih enam gelar di Liga Primer Inggris dan Liga Champions Eropa, serta dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik dalam sejarah. Ia juga meraih tiga gelar liga beruntun bersama Barcelona dan Bayern Munich.

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Namun Guardiola adalah pilihan utama bagi federasi Amerika, dan penunjukannya akan menjadi pengalaman pertamanya di dunia kepelatihan internasional, sebuah tantangan yang benar-benar baru dalam perjalanan karier seorang pelatih yang telah memenangkan segalanya di level klub.

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Adapun nama baru itu, Roberto Martinez, memiliki apa yang tidak dimiliki Guardiola: pengalaman internasional yang sesungguhnya. Ia sebelumnya pernah melatih timnas Belgia dan Portugal, yang keduanya ia tinggalkan setelah tersingkir dari Piala Dunia musim panas lalu, dan ia adalah pelatih yang sangat memahami bagaimana menangani bintang-bintang besar, bagaimana membangun tim nasional yang mampu bersaing di turnamen-turnamen besar, dan bagaimana mengelola ruang ganti yang dipenuhi beragam budaya.

Pengalaman Martinez bersama legenda Portugal Cristiano Ronaldo selama Piala Dunia 2026 termasuk salah satu babak paling menonjol dalam perjalanan kepelatihannya, di mana ia memimpin timnas Portugal pada turnamen terbesar di dunia, mengandalkan Ronaldo bukan hanya sebagai penyerang dan kapten di lapangan, tetapi juga sebagai simbol pengalaman dan kepemimpinan di dalam ruang ganti.

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Dan meskipun perjalanan Portugal di Piala Dunia berakhir dengan tersingkir yang mendorong Martinez untuk hengkang setelahnya, pengalamannya bersama Ronaldo menegaskan kemampuannya untuk memimpin tim nasional yang memiliki bintang sebesar legenda Portugal itu, dan menangani segala tekanan media dan suporter yang mengelilinginya, sebuah pengalaman yang mungkin menjadi penentu jika ia memimpin timnas Amerika pada tahap mendatang.

Namun demikian, urusan ini tidak akan semudah itu bagi para pejabat Amerika dalam berkas Guardiola, sebab ia sempat mengisyaratkan sebelum meninggalkan Manchester City tentang niatnya mengambil istirahat dari sepak bola.

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Meskipun telah meninggalkan klub, Guardiola tetap menjaga dukungannya kepada Manchester City dalam beberapa bulan terakhir, dan ia menyampaikan pesan yang menyentuh kepada para suporter setelah City dinyatakan bersalah atas semua tuduhan pelanggaran keuangan di Liga Primer Inggris pada bulan September.

Dan jika Guardiola menangani kepelatihan timnas Amerika, ia mungkin hadir di pinggir lapangan tepat pada waktunya untuk Piala Emas Concacaf musim panas mendatang, turnamen yang akan menjadi ujian nyata pertamanya bersama tim nasional itu.

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Tetapi masuknya Martinez ke dalam persaingan memunculkan pertanyaan baru: apakah federasi Amerika lebih memilih mengambil risiko dengan nama besar tanpa pengalaman internasional, atau memilih pelatih yang sangat memahami jalur tim nasional?

Jawabannya mungkin akan mengubah wajah sepak bola Amerika untuk tahun-tahun mendatang, sebab pilihan kali ini bukan sekadar penunjukan seorang pelatih, melainkan akan menjadi deklarasi tentang identitas timnas Amerika menjelang Piala Dunia 2030.