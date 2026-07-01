Di tengah kejutan yang ditimbulkan oleh tersingkirnya tim nasional Jerman secara dini dari babak 32 besar Piala Dunia 2026, Mats Hummels, juara dunia 2014, mengusulkan Pep Guardiola dan Jürgen Klopp untuk memimpin "Die Mannschaft" sebagai pengganti Julian Nagelsmann, sambil menegaskan bahwa keduanya adalah "yang terbaik di dunia selama hampir dua dekade".

Dalam analisisnya di saluran “Magenta TV”, Hummels mengatakan bahwa pelatih asal Spanyol Pep Guardiola dan pelatih asal Jerman Jürgen Klopp merupakan pilihan terbaik untuk mengangkat timnas Jerman dari keterpurukannya, setelah tersingkir secara memalukan dari Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Bek berusia 37 tahun itu menambahkan: “Saya yakin baik Guardiola maupun Klopp cocok untuk tim mana pun, baik klub maupun tim nasional. Menurut saya, mereka adalah dua pelatih terbaik dalam satu dekade terakhir, bahkan dalam 17 atau 18 tahun terakhir, di level dunia. Oleh karena itu, saya rasa keduanya sangat cocok.”

Meskipun ia mencantumkan kedua nama tersebut dalam daftar calon, Hummels tidak menyembunyikan kecenderungannya terhadap mantan pelatihnya di Borussia Dortmund. Ia menjelaskan: “Itu adalah pendekatan yang benar-benar saya sukai, karena ia mengarahkan kembali seluruh tim, di mana kemenangan adalah satu-satunya hal yang penting; hanya kemenangan, itulah yang terpenting.”

Pernyataan Hummels ini semakin menambah tekanan pada Federasi Sepak Bola Jerman (DFB), di tengah tuntutan dari suporter dan media untuk melakukan perubahan radikal pada jajaran pelatih, setelah kegagalan baru yang menambah deretan hasil mengecewakan tim nasional dalam turnamen-turnamen besar belakangan ini.