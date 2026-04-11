Groningen - Go Ahead mencetak gol pertama melalui Vaessen sepuluh menit kemudian; rekan setimnya dinobatkan sebagai Man of the Match

FC Groningen dan Go Ahead Eagles sama-sama gagal mencetak gol pada Sabtu malam. Berkat hasil imbang ini, Go Ahead tetap berada di peringkat kesebelas. Groningen naik ke peringkat kesembilan.

Pertandingan di Groningen tidak dimulai pada pukul 20.00, melainkan sedikit lebih lambat. Jersey kiper Groningen, Etienne Vaessen, terlihat terlalu mirip dengan jersey lawan, sehingga harus dicari jersey pengganti.

Begitu pertandingan dimulai, tim tuan rumah langsung memiliki peluang-peluang yang lebih baik. Marco Rente menyundul bola yang melambung tipis di atas gawang, dan Jari De Busser harus melakukan penyelamatan pada menit ke-12 untuk menggagalkan upaya Tika de Jonge.

De Busser yang sama harus kembali menunjukkan kemampuannya di akhir babak kedua. Ia berhasil menghalau sundulan David van der Werff dengan cara yang luar biasa.

Di sisi lain, tak lama kemudian giliran Vaessen yang harus menunjukkan kemampuannya. Mathis Suray mencoba menembak dari jarak jauh, namun mantan kiper RKC Waalwijk itu dengan cerdik menepis bola dari sudut gawang.

Di babak kedua, Stefán Sigurdarson sepertinya akan mencetak gol 0-1. Ia mengelabui Vaessen dalam situasi satu lawan satu, tetapi berada dalam posisi offside sehingga gol tersebut dianulir.



