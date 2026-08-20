Grolsch Veste bersorak massal menyambut pergantian Wout Weghorst: "Momen yang sangat menyakitkan"

Wout Weghorst baru saja menjalani pertandingan yang jauh dari terbaik dalam kariernya. Striker FC Twente itu, menurut Jeroen Kapteijns dari De Telegraaf, terutama bergulat dengan dirinya sendiri saat menghadapi FK Qarabag pada Kamis malam dan ditarik keluar setelah satu jam laga berjalan.

Twente lebih dulu menghadapi Qarabag dalam laga dua leg di kandang sendiri, Grolsch Veste. Setelah satu jam bermain, tim asal Enschede itu terlihat kesulitan (tertinggal 0-1) dan John van den Brom mencoba mengubah keadaan.

Sebelumnya sang pelatih masih sempat mengatakan bahwa Vennegoor of Hesselink adalah striker keduanya, tetapi setelah satu jam bermain ia justru memasukkan Sam Lammers ke lapangan.

Striker yang di Enschede dinilai mendapat perlakuan memalukan itu ditarik keluar untuk digantikan Wout Weghorst. Kehadirannya disambut tepuk tangan meriah, sementara Weghorst jelas meninggalkan lapangan dengan rasa tidak puas.

“Wout Weghorst, yang sekali lagi bergulat dengan dirinya sendiri, harus meninggalkan lapangan. Sebuah pergantian yang disambut sorak sorai keras di Grolsch Veste. Momen yang sangat menyakitkan bagi Weghorst,” kata Jeroen Kapteijns dari De Telegraaf.