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Antoine Griezmann mencetak satu gol dan memberikan assist untuk gol lainnya saat Orlando City melesat unggul 2-0 pada babak pertama di Soldier Field. Robert Lewandowski nyaris memperkecil ketertinggalan, tetapi Jonathan Bamba dan Maren Haile-Selassie membawa Chicago Fire bangkit untuk meraih hasil imbang 2-2.

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Sepakbola jarang berjalan sesuai skenario hingga peluit akhir. Di Soldier Field, Orlando City tampil begitu efektif pada babak pertama, tetapi Chicago Fire membalikkan keadaan setelah jeda. Ketajaman tim tamu akhirnya mendapat perlawanan dari kegigihan tuan rumah.

Griezmann mengatur permainan saat Orlando unggul cepat

Orlando hanya membutuhkan enam menit untuk menembus pertahanan Chicago. Iván Angulo mencetak gol setelah menerima umpan dari Antoine Griezmann, yang langsung berperan sejak awal. Chicago lebih banyak menguasai bola dan menciptakan peluang yang lebih baik, tetapi tampak rentan setiap kali Orlando melancarkan serangan.

Griezmann berganti peran dari pemberi umpan menjadi pencetak gol pada menit ke-35. Menerima bola di luar kotak penalti, ia melepaskan tembakan melengkung yang melewati Chris Brady untuk membawa Orlando unggul 2-0. Gol itu tercipta berkat umpan Vinícius Nogueira. Sementara itu, assist Griezmann untuk Angulo sebelumnya membuatnya mencatatkan kontribusi gol dalam 12 pertandingan MLS berturut-turut, menyamai rekor klub yang dibuat Martín Ojeda pada 2025.

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Lewandowski gagal mencetak gol saat Chicago mencari jalan untuk bangkit

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Pemain Chicago yang paling berbahaya pada babak pertama adalah Robert Lewandowski. Ia bermain sebagai penyerang utama dan mendapat dua peluang bersih dalam 20 menit pertama: sundulan yang tidak membuahkan hasil dan tendangan gunting spektakuler yang membentur tiang. Penyerang asal Polandia itu, yang belum mencetak gol selama hampir dua bulan, harus menahan frustrasi. Chicago tertinggal dua gol saat jeda meski mengendalikan sebagian besar permainan.

Bamba memicu kebangkitan

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Gregg Berhalter memasukkan Jonathan Bamba untuk menggantikan Sergio Oregel saat jeda, dan pergantian itu membuahkan hasil. Chicago menekan Orlando hingga bertahan jauh di wilayah sendiri dan memperkecil ketertinggalan pada menit ke-57. Bamba menuntaskan umpan Leonardo Barroso, membuat stadion kembali bergemuruh.

Haile-Selassie menyamakan kedudukan

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Gol penyeimbang tercipta pada menit ke-69. Bamba, yang terlibat dalam kedua gol Chicago, memberi umpan kepada Maren Haile-Selassie, yang menuntaskannya untuk mengubah skor menjadi 2-2. Chicago mengakhiri pertandingan dengan 58% penguasaan bola dan jumlah tembakan lebih dari dua kali lipat Orlando. Lewandowski mendapat peluang lain pada menit ke-65, tetapi gagal memanfaatkannya.

Hasil yang adil bagi kedua tim

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Orlando tidak mundur untuk bertahan setelah gol penyeimbang, tetapi Chicago terus menekan pada akhir pertandingan. David Brekalo dari Orlando mendapat kartu kuning pada menit ke-76, dan kedua tim gagal mencetak gol kemenangan.

Tambahan satu poin membuat Chicago berada di posisi keempat Wilayah Timur dengan dua pertandingan tersisa. Orlando memperpanjang rentetan tanpa kekalahan menjadi lima pertandingan dan hampir mengamankan tempat di babak play-off. Bagi Orlando, ini adalah kesempatan yang terlewat untuk meraih hasil lebih baik. Sementara bagi Chicago, hasil imbang ini terasa seperti kemenangan setelah apa yang terjadi pada babak pertama.