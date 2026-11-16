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Griekenland menang 1-0 atas Serbia di kandang sendiri pada Senin, tiga hari setelah kalah telak 7-0 dari Belanda. Juara Eropa 2004 itu finis di peringkat ketiga Grup B dengan 11 poin, tidak cukup untuk lolos ke perempat final Liga Champions UEFA. Jerman dan Belanda lolos sebagai peringkat pertama dan kedua.

Lazaros Rota mendapat peluang di depan Djordje Petrovic setelah lebih dari setengah jam bermain, tetapi kiper itu belum kebobolan. Tak lama kemudian, Petrovic menggagalkan peluang Christos Tzolis lewat penyelamatan gemilang.

Griekenland mendominasi dan menguasai bola jauh lebih banyak, tetapi belum mencetak gol. Skor 0-0 pun bertahan hingga turun minum di Stadion Panthessaliko, Volos.

Griekenland terus menekan setelah jeda, terutama melalui Tzolis yang tampil aktif. Konstantinos Karetsas gagal memanfaatkan peluang dalam posisi menjanjikan sehingga Petrovic bisa melakukan penyelamatan.

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Serbia tetap mampu bertahan meski ditekan. Dusan Tadic masuk pada menit ke-65, sementara Aleksandar Mitrovic yang sudah kelelahan ditarik keluar.

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Griekenland mencetak gol pada menit ke-70. Georgios Masouras menyelesaikan peluang dengan tenang setelah mendapat umpan dari Vangelis Pavlidis, sehingga para pendukung Griekenland bersukacita.

Griekenland tetap unggul dalam permainan pada akhir laga, meski skor 1-0 membuat pertandingan masih ketat. Serbia berusaha mengejar, tetapi gagal mencetak gol penyama kedudukan untuk meraih setidaknya satu poin di fase grup Liga Champions UEFA. Sergej Milinkovic-Savic sempat membentur tiang gawang dengan sundulan pada injury time.

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Griekenland menang, tetapi gagal finis di dua besar Grup B. Ini menjadi kekecewaan setelah hasil bagus melawan Jerman (menang 0-1) dan Belanda (seri 2-2 setelah unggul 2-0).