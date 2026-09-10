Graziani mengkritik: "Percuma saja Milan merekrut Goncalo Ramos lalu mengetahui dari statistik bahwa dia adalah pemain yang berlari paling banyak: itu hal yang absurd"

Ciccio Graziani, mantan penyerang dan kini berstatus komentator, menyampaikan pendapatnya kepada RadioSportiva tentang laga Juventus-Milan pada Minggu malam: "Saya tidak menyukai performa Milan, apalagi performa Juventus: mereka bermain di kandang dan Anda bisa lebih berani, tetapi yang terjadi justru pertandingan yang hambar. Satu-satunya dua momen emosional adalah dua gol itu; lalu, sepanjang 95 menit, tembakan ke gawang sangat sedikit, mungkin tiga kali untuk masing-masing tim. Percuma saja Milan membeli Goncalo Ramos jika kemudian dari statistik diketahui bahwa dia adalah pemain yang berlari paling banyak: itu hal yang absurd. Ramos sampai harus menopang Saelemaekers dan Rabiot, tetapi ancaman ke gawang nyaris nol. Jika Milan memenangkannya, itu akan jadi sebuah skandal. Lalu masuklah bocah ini, Cisse, yang langsung membuat perbedaan. Berinvestasi pada pemain muda ternyata membuahkan hasil, dan Amorim juga harus tahu itu. Jika Anda ingin mengambil risiko, misalnya, saya akan mencoba memainkan Camarda di lini depan bersama Goncalo Ramos. Namun di sini kami tidak percaya kepada pemain muda. Sekarang mari beri sedikit waktu kepada pelatih asing ini untuk masuk ke ide-ide sepak bolanya, dengan catatan dia memang bisa melakukannya. Tetapi Amorim sudah memahami satu hal: bahwa di Italia yang penting adalah tidak kalah. Jika Anda tidak kalah, Anda selalu bisa lolos, kritik yang datang hanya samar-samar; masalah sebenarnya muncul ketika Anda kalah. Dan kemudian seorang pelatih berkata: 'Saya tidak menang, tetapi setidaknya saya tidak ingin kalah'. Faktanya, Milan, terlepas dari beberapa pemain yang cedera, dengan tim seperti itu apakah bisa dibayangkan mereka melakukan sesuatu yang lebih? Menurut saya ya. Tetapi yang kami lihat justru dua tim yang bermain bukan untuk menang, melainkan untuk tidak kalah, dan itu berbeda. Sayangnya di Italia hal seperti ini terjadi terlalu sering".