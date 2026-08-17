Hal itu dilaporkan surat kabar olahraga Spanyol Mundo Deportivo. Menurut laporan tersebut, bek sayap itu telah mencapai kesepakatan dengan klubnya, Al-Hilal, untuk mengakhiri kontraknya - kemungkinan setelah pernyataan tegas dan banyak tekanan dari pemain Portugal itu. Sebelumnya, diperkirakan Cancelo akan membuat klub Catalan itu harus membayar biaya transfer sebesar delapan hingga sepuluh juta euro.

Cancelo tiba di Barcelona pada Senin sore dan mengonfirmasi kepada para jurnalis bahwa dia telah memberikan ultimatum kepada Al-Hilal. "Entah saya datang ke sini atau saya tidak bermain selama satu tahun dan tetap menerima gaji saya," katanya kepada para reporter. "Pada akhirnya, semuanya berhasil. Saya berada di tempat yang saya inginkan," tambahnya dengan gembira.

Di Barca, menurut laporan tersebut, Joao Cancelo akan menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2029. Dia sebelumnya sudah dipinjamkan ke klub Catalan itu pada musim 2023/24 dan pada paruh kedua musim lalu. Kini dia kembali lagi ke Barcelona - sebuah akhir bahagia setelah negosiasi yang alot, seperti yang kembali dia tegaskan: "Saya sangat bahagia, sudah menantikan ini dan sempat berpikir semuanya akan berjalan lebih mudah," katanya. Bagi Barca yang secara finansial masih terpukul, transfer bebas biaya ini menjadi kabar baik di masa-masa sulit.

Al-Hilal pada 2024 masih membayar 25 juta euro untuk merekrut pemain Portugal itu dari Manchester City, tempat dia tidak memiliki hubungan yang terlalu baik dengan pelatih Pep Guardiola. Pada musim 2022/23, Cancelo juga sempat bermain selama setengah tahun untuk Bayern Munich, yang tidak menggunakan opsi pembeliannya mengingat nilai pasarnya saat itu sebesar 50 juta euro.