Granit Xhaka mengejutkan semua orang dan mencapai kesepakatan terkait transfernya ke klub papan atas Inggris

Granit Xhaka tampaknya akan segera bergabung dengan Chelsea. Jurnalis Luca Cerchione sebelumnya telah melaporkan pada Sabtu bahwa klub asal London tersebut telah mengajukan tawaran sebesar tiga puluh juta euro untuknya. Menurut Florian Plettenberg dari Sky Deutschland, gelandang Sunderland berusia 33 tahun itu kini telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Chelsea.

“Detail eksklusif: Granit Xhaka dan Chelsea telah mencapai kesepakatan lisan mengenai transfer,” tulis Plettenberg pada Sabtu malam di X. “Sudah ada kesepakatan penuh mengenai syarat-syarat pribadi.”

“Chelsea juga sudah menjalin kontak dengan Sunderland. Xabi Alonso berusaha keras untuk mendatangkan Xhaka.” Alonso dan Xhaka saling mengenal sejak masih di Bayer Leverkusen, tempat mereka bekerja sama dari tahun 2023 hingga 2025.

Xhaka meniti kariernya di akademi FC Basel dan kemudian bermain untuk Borussia Mönchengladbach, Arsenal, Leverkusen, dan saat ini Sunderland. Klub tersebut membelinya dari Leverkusen setahun lalu seharga lima belas juta euro.

Bersama Sunderland, yang musim lalu berhasil finis di peringkat ketujuh Liga Premier, pemain asal Swiss ini tampil dalam 36 pertandingan resmi. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak satu gol dan enam assist.

Xhaka masih terikat kontrak dengan Sunderland hingga pertengahan 2028. Transfermarkt memperkirakan nilai pasarnya saat ini sebesar delapan juta euro.

Pemain berkaki kiri ini, yang sejauh ini telah tampil dalam 149 pertandingan internasional, saat ini bertindak sebagai kapten timnas Swiss di Piala Dunia. Ia tidak absen satu menit pun selama fase grup. Swiss finis sebagai juara Grup B dan akan menghadapi negara yang menempati posisi ketiga di babak berikutnya.