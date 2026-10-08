Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Granit XhakaGetty
Jonathan van Haaster
Diterjemahkan oleh

Granit Xhaka divonis oleh Kejaksaan karena menggunakan sertifikat corona palsu

Switzerland
Sunderland
G. Xhaka

Granit Xhaka pada Kamis mengumumkan sendiri bahwa dia telah dijatuhi hukuman oleh Kejaksaan Luzern karena menggunakan sertifikat corona palsu. Kapten tim nasional Swiss itu dijatuhi denda bersyarat.

Bulan lalu terungkap bahwa Xhaka dan juga Breel Embolo telah menggunakan bukti vaksinasi palsu. Karena itu, mereka dicoret dari skuad tim nasional Swiss untuk periode jeda internasional terakhir.

Xhaka menjelaskan bahwa ia "sangat tidak percaya terhadap vaksin" dan bahwa ia menghadapi "ketakutan dan ketidakpastian".

Xhaka mendapat hukuman bersyarat sebesar 3.000 franc (3.217 euro) per hari selama 50 hari. Itu berarti total 150.000 franc, sekitar 160.000 euro, dengan masa percobaan dua tahun.

"Beberapa pekan lalu saya sendiri sudah menyampaikan pendapat saya di sini dan mengatakan bahwa saya bertanggung jawab atas keputusan saya," tulis Xhaka pada Kamis di Instagram. "Saya tetap pada pendirian itu."

"Setelah saya memberikan pernyataan lengkap kepada Kejaksaan, jaksa kini telah mengambil keputusan."

"Saya dijatuhi hukuman in absentia karena memperoleh pernyataan palsu dan menerima denda bersyarat sebesar 50 tarif harian masing-masing CHF 3.000, dengan masa percobaan dua tahun."

"Itu berarti hukuman tersebut tidak akan dijalankan selama saya tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut dalam periode ini. Saya juga sudah membayar biaya perkara."

"Saya menerima keputusan itu dan bertanggung jawab. Terima kasih atas banyak dukungan dalam beberapa pekan terakhir. Itu sangat berarti bagi saya," kata gelandang Sunderland berusia 34 tahun itu.


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google