Granit Xhaka divonis oleh Kejaksaan karena menggunakan sertifikat corona palsu

Granit Xhaka pada Kamis mengumumkan sendiri bahwa dia telah dijatuhi hukuman oleh Kejaksaan Luzern karena menggunakan sertifikat corona palsu. Kapten tim nasional Swiss itu dijatuhi denda bersyarat.

Bulan lalu terungkap bahwa Xhaka dan juga Breel Embolo telah menggunakan bukti vaksinasi palsu. Karena itu, mereka dicoret dari skuad tim nasional Swiss untuk periode jeda internasional terakhir.

Xhaka menjelaskan bahwa ia "sangat tidak percaya terhadap vaksin" dan bahwa ia menghadapi "ketakutan dan ketidakpastian".

Xhaka mendapat hukuman bersyarat sebesar 3.000 franc (3.217 euro) per hari selama 50 hari. Itu berarti total 150.000 franc, sekitar 160.000 euro, dengan masa percobaan dua tahun.

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"Beberapa pekan lalu saya sendiri sudah menyampaikan pendapat saya di sini dan mengatakan bahwa saya bertanggung jawab atas keputusan saya," tulis Xhaka pada Kamis di Instagram. "Saya tetap pada pendirian itu."

"Setelah saya memberikan pernyataan lengkap kepada Kejaksaan, jaksa kini telah mengambil keputusan."

"Saya dijatuhi hukuman in absentia karena memperoleh pernyataan palsu dan menerima denda bersyarat sebesar 50 tarif harian masing-masing CHF 3.000, dengan masa percobaan dua tahun."

"Itu berarti hukuman tersebut tidak akan dijalankan selama saya tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut dalam periode ini. Saya juga sudah membayar biaya perkara."

"Saya menerima keputusan itu dan bertanggung jawab. Terima kasih atas banyak dukungan dalam beberapa pekan terakhir. Itu sangat berarti bagi saya," kata gelandang Sunderland berusia 34 tahun itu.



