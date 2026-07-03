Granit Xhaka (33) mengambil keputusan mengejutkan terkait masa depannya di level klub selama Piala Dunia

Chelsea gagal meyakinkan Granit Xhaka untuk pindah klub. Kapten tim nasional Swiss itu telah memutuskan untuk tetap setia kepada klubnya, Sunderland, demikian dilaporkan oleh sejumlah media Inggris.

Pada bulan Juni, antara lain The Athletic mengabarkan bahwa Chelsea secara konkret tertarik pada Xhaka, di mana ia berpotensi mendapatkan gaji yang jauh lebih besar daripada gajinya saat ini di Sunderland.

Selain itu, Xhaka juga ditawari kesempatan untuk kembali bekerja sama dengan Xabi Alonso, yang mulai musim depan akan menjadi manajer Chelsea.

Alonso dan Xhaka pernah bekerja sama dengan sangat sukses di Bayer Leverkusen, di mana Xhaka menjadi kapten tim yang, di bawah kepemimpinan Alonso, meraih gelar ganda domestik tanpa terkalahkan dan mencapai final Liga Europa.

Selain itu, ini mungkin merupakan kesempatan terakhir bagi Xhaka untuk melakukan transfer besar, mengingat pemain kidal ini akan genap berusia 34 tahun pada bulan September mendatang.

Terlepas dari semua itu, Xhaka telah memutuskan untuk menghormati kontraknya bersama Sunderland hingga pertengahan 2028. Pada musim pertamanya bersama The Black Cats, Xhaka langsung tumbuh menjadi kapten dan idola para penggemar.

Xhaka memang sempat tergoda untuk pindah, tetapi ia memutuskan untuk memimpin timnya di musim mendatang. Rasa tanggung jawabnya sebagai kapten Sunderland dan ikatannya dengan para penggemar memainkan peran besar dalam keputusannya, demikian dilaporkan The Athletic.

Sunderland sejak awal menegaskan bahwa Xhaka tidak dijual, namun jika sang pemain memaksakan keinginannya untuk pindah, klub pada akhirnya mungkin saja akan mengalah. Dengan memberikan kejelasan sekarang, Xhaka sendiri telah mengakhiri spekulasi transfer tersebut.

Xhaka kini fokus pada Piala Dunia, yang sejauh ini berjalan dengan baik bagi Swiss. Dengan Xhaka bermain selama 90 menit di setiap pertandingan, negara Alpen tersebut memenangkan dua dari tiga pertandingan fase grup. Di babak 32 besar, Swiss jauh lebih unggul daripada Aljazair (2-0).