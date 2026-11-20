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Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac menghadapi gangguan tak terduga menjelang lawatan ke Borussia Monchengladbach pada Sabtu: Grand Theft Auto VI. Setelah mengetahui penyerang Fabio Silva sudah mengunduh gim tersebut, Kovac melontarkan peringatan jenaka kepada para pemainnya agar tidak kurang tidur.

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Kovac tanggapi gangguan tak terduga dari gim

Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac menghadapi kekhawatiran yang tak biasa menjelang timnya kembali berlaga di Bundesliga: rilis Grand Theft Auto VI. Ketika ditanya dalam konferensi pers Kamis apakah gim yang sangat dinantikan itu mendominasi obrolan di ruang ganti, pelatih asal Kroasia tersebut menjawab dengan jenaka.

Saat Dortmund bersiap bertandang ke Borussia Monchengladbach pada Sabtu, Kovac mengakui beberapa anggota skuadnya kemungkinan sedang asyik memainkan gim baru tersebut. Ia bercanda bahwa dirinya berharap para pemain tidak begadang untuk menjelajahi gim dunia terbuka itu.

Kebingungan soal PlayStation dan peringatan bagi pemain

Kovac segera menunjukkan bahwa ia tidak begitu memahami gim ketika ditanya apakah ia memiliki PlayStation 5, sebelum memperingatkan skuadnya agar sesi bermain hingga larut malam tidak mengacaukan jam biologis mereka. Ketika seorang reporter menyebut penyerang Fabio Silva sudah mengunduh gim tersebut, Kovac menerima kenyataan yang terjadi di ruang gantinya.

"Saya tidak punya," kata Kovac mengenai konsol itu. "Saya sudah mencapai usia ketika saya tidak lagi mengikuti hal-hal seperti itu. Saya rasa saya pernah mendengar atau membaca beberapa waktu lalu bahwa gim ini akan dirilis. Saya harap anak-anak asuh saya tidak bermain sampai jauh malam. Bagaimana cara melakukan hal seperti itu sekarang? Lewat aplikasi atau perlu perangkat keras?"

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Ia menambahkan: "Baiklah, kalau begitu saya akan berasumsi mereka memainkannya. Saya harap mereka tidak bermain terlalu berlebihan sampai tidak bisa lagi membedakan siang dan malam. Itu bisa menjadi masalah."

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Ulang tahun di ruang ganti lebih penting

Meski mengakui antusiasme seputar seri utama kedelapan Grand Theft Auto garapan Rockstar Games, Kovac menegaskan skuadnya punya alasan yang jauh lebih baik untuk merayakan hari Kamis. Ia kembali mengarahkan perhatian pada kebersamaan tim dengan menyoroti dua ulang tahun di kubu Dortmund.

"Namun, hari ini luar biasa bukan hanya karena gim ini dirilis, melainkan juga karena ada dua orang di tim kami yang berulang tahun, Costa [Konstantinos Karetsas] dan Joey [Veerman]," lanjut Kovac. "Itu jauh lebih penting daripada gim ini. Namun, saya sudah mendengar bahwa beberapa orang sangat asyik memainkannya."

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Kembali fokus mengejar gelar Bundesliga

Setelah tawa mereda, Kovac kembali mengarahkan perhatian pada jadwal padat Dortmund menjelang jeda musim dingin. Tak terkalahkan dalam sembilan pertandingan liga dan memiliki poin yang sama dengan pemuncak klasemen Bayern Munich, BVB akan menjalani delapan laga dalam 29 hari.

Dortmund membutuhkan seluruh pemainnya dalam kondisi prima dan cukup istirahat saat menghadapi Gladbach yang menempati posisi terbawah pada Sabtu sore. Kovac tahu timnya tidak boleh tampil lesu jika ingin terus menekan pemuncak klasemen.