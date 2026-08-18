Anthony Gordon bersiap menjalani laga pertamanya dengan kostum Barcelona di hadapan para pendukung tim, saat klub Catalan itu menghadapi Al Ahly Mesir pada edisi ke-61 Piala Joan Gamper, Rabu besok, sebuah momen yang dinanti sang winger Inggris hanya beberapa hari setelah bergabung ke skuad.

Gordon menjalani awal yang sangat positif bersama Barcelona, setelah dengan cepat berhasil beradaptasi dengan suasana klub, meski pindah ke negara baru dan bergabung dengan ruang ganti serta staf pelatih yang baru. Ia menegaskan bahwa sambutan yang ia terima membantunya melewati sulitnya masa-masa awal.

Gordon berkata dalam pernyataannya kepada media Barcelona: "Pekan pertama saya sebagai pemain Barcelona sungguh luar biasa. Ini kota baru dan negara baru, dan tentu saja rekan-rekan serta staf yang baru, tetapi ini pengalaman yang menakjubkan. Semua orang membuat saya merasa sangat diterima."

Sang winger Inggris mengaitkan sebagian dari antusiasmenya untuk bergabung dengan Barcelona pada kekagumannya terhadap filosofi Hansi Flick, seraya menyebutkan bahwa ia telah mengenal gaya pelatih Jerman itu sebelum kedatangannya, hal yang memperkuat keinginannya untuk menjalani pengalaman baru dengan kostum klub Catalan tersebut.

Gordon menjelaskan: "Saya sudah mengetahui gagasan sang pelatih sebelumnya, dan karena itulah saya juga ingin datang ke sini, karena saya menyukai gaya bermain ini."

Pertandingan melawan Al Ahly memiliki arti khusus bagi pemain Inggris tersebut, karena akan menjadi kesempatan pertamanya mengenakan kostum Barcelona di hadapan para pendukungnya, setelah Karim Adeyemi dan Gordon ikut dalam foto tradisional bersama Piala Joan Gamper sebagai persiapan menghadapi laga yang dinantikan itu.

Gordon tak menyembunyikan antusiasmenya menyambut momen penampilan perdananya, seraya menegaskan bahwa ia menanti-nanti menjalani pertandingan di hadapan para pendukung Barcelona di Stadion Spotify Camp Nou. Ia berkata: "Saya sangat bersemangat untuk melihat stadion, mengenakan kostum Barcelona, dan bermain di hadapan para pendukung."

Pemain Inggris itu tak hanya sekadar ingin tampil untuk pertama kali, karena ia telah menetapkan target yang jelas bagi dirinya di laga pembukaannya, dengan berkata: "Saya berharap bisa mencetak gol dan memenangi pertandingan."

Di penghujung pernyataannya, Gordon menyampaikan pesan langsung kepada para pendukung Barcelona, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas sambutan yang ia terima sejak pengumuman kepindahannya, sekaligus berjanji untuk membalas dukungan itu di dalam lapangan.

Ia berkata: "Terima kasih atas semua yang telah kalian lakukan untuk saya sampai saat ini, atas segala cinta dan dukungannya. Saya berharap bisa membalasnya kepada kalian dengan banyak gol dan trofi."