Bintang Barcelona asal Inggris, Anthony Gordon, mengaku sangat terkejut dengan rekan setimnya asal Spanyol, Lamine Yamal, karena mentalitasnya.

Gordon menambahkan, dalam wawancaranya dengan surat kabar El Pais, "Saya sudah menduga Yamal akan menjadi pemain yang bagus dan berbakat, tetapi saya tidak menyangka mentalitasnya seperti ini. Biasanya pemain muda yang memiliki semua bakat ini akan bersantai dalam urusan bertahan, tetapi ia melakukan pressing sebanyak yang saya lakukan, dan ia juga tidak pernah absen dari ruang latihan beban."

Ia melanjutkan, "Bagaimana dengan Rodri? Saya sudah mengenalnya sebelumnya karena pernah berhadapan dengannya, ia seorang monster. Ketika ia berada di lapangan, dan jika kami kehilangan bola lalu lawan melancarkan serangan, ia selalu ada di sana. Dalam menyerang, permainan menjadi lebih lambat dengan kehadirannya, dan itu memberi kami waktu serta ruang untuk menyerang. Ini adalah kombinasi yang sempurna."

Ia menyoroti, "Bagaimana media sosial mengubah kehidupan para pemain? Mereka jadi terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain. Seorang pemain dipuji secara berlebihan jika mencetak gol atau memberikan assist yang menentukan, bahkan meski ia tampil buruk dalam pertandingan. Saya lebih suka bermain bagus dan tidak mencetak gol; bagi saya, itulah sepak bola yang sesungguhnya."

Ia menegaskan, "Berpikir sebelum mencetak gol? Masalah dengan gaya bermain saya adalah karena saya melakukan pressing terhadap lawan, orang-orang terlalu fokus pada hal itu, dan saya rasa kualitas level saya yang sebenarnya mungkin akan mengejutkan banyak orang ketika mereka melihat saya dari dekat. Itu terjadi pada saya di Newcastle. Eddie Howe mendatangkan saya dari Everton agar saya berlari dan melakukan pressing. Kemudian, ketika saya tiba di sana, keadaannya seolah-olah mereka berkata, ah, ternyata kamu pemain yang bagus."

Ia menambahkan, "Saya merasa kecerdasan saya sebagai pemain sepak bola adalah kualitas saya yang paling kurang mendapat apresiasi. Dan saya rasa itulah salah satu alasan saya mampu bermain di Barcelona. Karena jika kamu tidak cerdas di tim ini, kamu akan tersesat. Kamu harus mengambil keputusan yang baik sepanjang waktu, jika tidak, kamu akan terlihat buruk. Kecerdasan adalah mengambil keputusan yang tepat, lebih sering daripada saat kamu tidak melakukannya. Mungkin saya seharusnya lebih banyak melepaskan tembakan ke gawang atau sedikit tidak terlalu murah hati, tetapi itu bukan sifat saya. Mengambil keputusan yang tepat membuat saya merasa puas."

Ia mengakhiri, "Flick berkata kepada saya bahwa ia menginginkan saya datang, dan bahwa saya cocok dengan gayanya serta hal-hal yang ia sukai. Ketika kamu berbicara dengannya, kamu menyadari bahwa ia memiliki kepribadian yang baik. Ia tenang dan orang yang baik. Ia berbicara dengan jelas, dan itu saya sukai; saya lebih suka keterusterangan, meski keras, dan di atas itu semua, mereka memiliki tim terbaik, sehingga saya ingin menjadi bagian dari proyek ini."

Ia menutup, "Banyak yang membicarakan Mbappe atau Lamine, tetapi apakah kamu merasa orang-orang di Spanyol melupakan Harry Kane? Ini terjadi di mana-mana. Di Inggris, hanya Premier League yang penting, dan di Jerman mereka tidak membicarakan Kane kecuali karena Bayern Munich. Di sini mereka membicarakan Lamine dan Mbappe karena mereka yang terbaik. Ini wajar, karena kamu hanya melihat apa yang ada di depanmu."

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